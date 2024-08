Zeeuwen krijgen geld als ze hun zonnepanelen tijdelijk uitzetten

Huiseigenaren op het Zeeuwse Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland worden op zonnige dagen gevraagd om tegen betaling tijdelijk hun zonnepanelen uit te zetten. Het gaat om een proef van netbeheerder Stedin in samenwerking met energieleverancier Eneco.

"Slimmer omgaan met energie helpt bij het voorkomen van storingen of spanningsproblemen, maar ook bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Het doel van deze nieuwe aanpak en primeur voor Nederland is om te leren hoe bereidwillig huishoudens zijn om te helpen het stroomnet te ontlasten", meldt Stedin. Klanten van Eneco zijn benaderd voor vrijwillige deelname aan de proef Slim Schakelen.

In de Zeeuwse plaatsen is het aantal huishoudens met zonnepanelen flink gestegen. Hierdoor wordt op bepaalde momenten meer energie opgewekt dan verbruikt, wat leidt tot een overbelast elektriciteitsnet.

Handmatig uitschakelen

In de proef worden mensen gevraagd hun zonnepanelen handmatig tijdelijk uit te schakelen. "Als dit goed werkt, willen we ook kijken naar automatische oplossingen voor klanten die daar toestemming voor geven", aldus Stedin. Op basis van hoe vaak het huishouden afschakelt, wordt de totale vergoeding berekend. Hoewel netbeheerders recordinvesteringen doen, groeit de hoeveelheid duurzame energie sneller dan de netten verzwaard worden. Hierdoor raken stroomnetten overvol. Dit is vooral een probleem op zonnige dagen met veel wind.

"Nu het aantal huiseigenaren met zonnepanelen toeneemt en er veel duurzame stroom wordt opgewekt door consumenten, wordt in deze test gekeken of ook zij een rol kunnen spelen in het beperken van de druk op het elektriciteitsnet op zonnige dagen. En naar wat een goede samenwerkingsvorm is tussen huishoudens en energiepartijen", aldus Stedin.

Hart van Nederland/ANP