Steeds meer eigenaren krijgen spijt van zonnepanelen

Wonen

Vandaag, 14:56

Steeds meer zonnepaneelbezitters hebben spijt van hun investering. Ongeveer één op de vijf Nederlanders met zonnepanelen had achteraf liever een andere keuze gemaakt. De belangrijkste oorzaken zijn de afschaffing van de salderingsregeling en de toenemende terugleverkosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl.

De onzekerheid over wat zonnepanelen nog opleveren, tast het vertrouwen aan. Tom Schlagwein, energie-expert bij Overstappen.nl, noemt het aandeel zonnepaneelbezitters met spijt opvallend hoog. "Dat is meer dan ik had verwacht. De meeste mensen wisten al dat de salderingsregeling zou verdwijnen," zegt hij. Toch kiest bijna 9 procent van de Nederlanders er bewust voor om géén zonnepanelen te nemen vanwege de veranderende regels.

Steeds meer branden met zonnepanelen betekenen gevaar voor volksgezondheid, zoals te zien is in deze video:

Steeds meer branden met zonnepanelen betekenen gevaar voor volksgezondheid
2:16

Steeds meer branden met zonnepanelen betekenen gevaar voor volksgezondheid

Stroom direct gebruiken

Volgens Schlagwein komt de spijt voor in alle groepen zonnepaneelbezitters, wat erop wijst dat het om een breed probleem gaat. Zijn advies is om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken. Dat kan het rendement verhogen, net als het slim plaatsen van zonnepanelen in combinatie met een dynamisch energiecontract. Op die manier blijft de opbrengst ondanks de veranderende energiemarkt toch enigszins overeind.

Door Redactie Hart van Nederland

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.