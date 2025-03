Zonnepaneelbezitters de klos: energierekening stijgt in 2027 tot 1000 euro

Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 een flinke financiële klap te verduren. De eerste energietarieven na het afschaffen van de salderingsregeling zijn bekend, en het ziet er slecht uit: wie stroom teruglevert, krijgt nog maar een schijntje. Voor sommige huishoudens kan de energierekening daardoor oplopen tot 1000 euro per jaar. Dat schrijft het AD maandag.

Greenchoice heeft als eerste energiebedrijf de nieuwe voorwaarden voor 2027 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat zonnepaneelbezitters straks nog maar 0,25 cent per kilowattuur overhouden aan hun teruggeleverde stroom. Dat is vrijwel niets. "Wanneer je per jaar met 12 panelen 3200 kWh teruglevert, je dak vol dus, dan leveren je zonnepanelen nog maar 8 euro per jaar op", zegt energiedeskundige Geert Wirken van Keuze.nl tegen de krant.

Boer William uit Beemte Broekland investeerde een half miljoen in zonnepanelen, maar krijgt nu amper iets terug voor zijn stroom. Net als andere zonnepaneelbezitters merkt hij dat terugleveren steeds minder oplevert. In de bovenstaande video vertelt hij hoe negatieve tarieven en de veranderende regels hem geld kosten.

Opgewekte stroom direct gebruiken

Nu is diezelfde stroom nog zo'n 1000 euro waard. Voor veel huishoudens betekent dit een flinke stijging van de energierekening. In sommige gevallen kan dat oplopen tot ruim 80 euro per maand. De enige manier om de schade te beperken, is door zo veel mogelijk stroom direct te gebruiken. Maar op dit moment wordt gemiddeld slechts 30 procent van de opgewekte energie meteen verbruikt.

De overheid heeft eerder beloofd dat huishoudens nooit hoeven te betalen voor het terugleveren van zonnestroom. Toch blijft er voor zonnepaneelbezitters met 0,25 cent per kWh bijna niets over.

Onzekerheid voor zonnepaneelbezitters

Energieleverancier Engie heeft al aangegeven dat klanten per 2027 zonder boete mogen overstappen als de vergoeding tegenvalt. Toch blijft het onzeker wat andere energiebedrijven gaan doen. "Ik zou als je zonnepanelen hebt nu geen contract langer dan 1 jaar afsluiten bij andere energieleveranciers dan Greenchoice of Engie. Zij zijn transparant over de situatie na 2027", adviseert Wirken in het AD.

Ondertussen heeft de onduidelijkheid rondom het afschaffen van de salderingsregeling de zonnepanelenmarkt een klap gegeven. Twee jaar geleden werden er nog drie keer zoveel zonnepanelen geïnstalleerd als nu. Ironisch genoeg draaien zonnepanelen op dit moment juist recordopbrengsten door de extreem zonnige maand maart. Maar hoe lang zonnepaneelbezitters daar nog van kunnen profiteren, blijft de grote vraag.