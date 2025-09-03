Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Energie steeds onbetaalbaarder, vooral voor mensen buiten Randstad

Energie steeds onbetaalbaarder, vooral voor mensen buiten Randstad

Inflatie

Vandaag, 09:25

Link gekopieerd

De energierekening stijgt, en niet iedereen kan zijn huis verduurzamen. Uit onderzoek in opdracht van Essent blijkt dat miljoenen Nederlanders straks moeite hebben om de kosten bij te benen: 42 procent van de huishoudens zal over 10 jaar moeite hebben met de energietransitie. Maar er is ook nog sprake van een kloof die steeds groter wordt: mensen buiten de Randstad hebben meer moeite met betalen dan mensen binnen de Randstad.

De energiekosten lopen momenteel al uiteen in Nederland. Locatie, isolatie en soort woning spelen mee bij hoe hoog de rekening voor gas en licht is. In Groningen betalen gezinnen bijvoorbeeld 105 euro meer per maand dan in Utrecht.

Eerder vertelde Kimmerly al aan Hart van Nederland hoe zij honderden euro's aan energierekening bij moet betalen omdat haar flat slecht geïsoleerd is:

Afrekening blokverwarming? Kimmerly is zomaar 1600 euro extra kwijt
2:25

Afrekening blokverwarming? Kimmerly is zomaar 1600 euro extra kwijt

Uit de studie De Energiekloof blijkt dat inwoners van Drenthe, Groningen, Friesland en Limburg (veel) meer betalen aan energie dan inwoners van de Randstad. Dat komt omdat de huizen in de Randstad over het algemeen kleiner en energiezuiniger zijn, en omdat de inkomens gemiddeld hoger zijn, aldus het onderzoek.

Gemiddeld betaalt een huishouden ongeveer 6,4 procent van het inkomen aan energie. In de Randstad is dit gemiddeld lager: in Utrecht 5 procent, in Noord- en Zuid-Holland rond de 6 procent). In Groningen is het 8 procent.

Ook binnen steden zijn er grote verschillen te zien binnen steden in de Randstad: in Amsterdam betaalt een huishouden in de armste wijk van de stad tot negen keer zoveel als een Amsterdammer ergens anders in de stad, aldus het onderzoek.

Tip de redactie

De verschillen worden groter vanwege de overstap naar duurzame energie. Huishoudens in de Randstad hebben vaker geld om een huis te isoleren, of andere duurzame keuzes te maken. Huurders en lage inkomens hebben minder deze mogelijkheid en daardoor wordt de energierekening daar alleen maar hoger.

Nog hogere kosten

Volgens Essent heeft over 10 jaar 42 procent van de huishoudens moeite om mee te komen met de energietransitie. De energiekosten gaan de komende jaren omhoog omdat het elektriciteitsnet flink wordt uitgebreid om alle zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen aan te kunnen.

Daarnaast gaan de belastingen op gas omhoog waardoor mensen moeten verduurzamen en wordt elektriciteit iets goedkoper. Voor mensen die in oude, gasgestookte huizen wonen, betekent dit nog hogere kosten. Ook wie een slecht geïsoleerd huis heeft en geen geld om te verduurzamen, blijft structureel meer betalen. Daardoor groeit de energiekloof alleen maar verder.

Lees ook

Straks minder kwijt aan de pomp? Kabinet wil accijnsverlaging verlengen
Straks minder kwijt aan de pomp? Kabinet wil accijnsverlaging verlengen
ANWB wil einde aan automatische accijnsverhoging: 'Autorijden wordt onbetaalbaar'
ANWB wil einde aan automatische accijnsverhoging: 'Autorijden wordt onbetaalbaar'
Kimmerly moet 1600 euro bijbetalen aan verwarming, vanwege 'slecht onderhoud van flat'
Kimmerly moet 1600 euro bijbetalen aan verwarming, vanwege 'slecht onderhoud van flat'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.