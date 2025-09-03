Energie steeds onbetaalbaarder, vooral voor mensen buiten Randstad

De energierekening stijgt, en niet iedereen kan zijn huis verduurzamen. Uit onderzoek in opdracht van Essent blijkt dat miljoenen Nederlanders straks moeite hebben om de kosten bij te benen: 42 procent van de huishoudens zal over 10 jaar moeite hebben met de energietransitie. Maar er is ook nog sprake van een kloof die steeds groter wordt: mensen buiten de Randstad hebben meer moeite met betalen dan mensen binnen de Randstad.

De energiekosten lopen momenteel al uiteen in Nederland. Locatie, isolatie en soort woning spelen mee bij hoe hoog de rekening voor gas en licht is. In Groningen betalen gezinnen bijvoorbeeld 105 euro meer per maand dan in Utrecht.

Eerder vertelde Kimmerly al aan Hart van Nederland hoe zij honderden euro's aan energierekening bij moet betalen omdat haar flat slecht geïsoleerd is:

2:25 Afrekening blokverwarming? Kimmerly is zomaar 1600 euro extra kwijt

Uit de studie De Energiekloof blijkt dat inwoners van Drenthe, Groningen, Friesland en Limburg (veel) meer betalen aan energie dan inwoners van de Randstad. Dat komt omdat de huizen in de Randstad over het algemeen kleiner en energiezuiniger zijn, en omdat de inkomens gemiddeld hoger zijn, aldus het onderzoek.

Gemiddeld betaalt een huishouden ongeveer 6,4 procent van het inkomen aan energie. In de Randstad is dit gemiddeld lager: in Utrecht 5 procent, in Noord- en Zuid-Holland rond de 6 procent). In Groningen is het 8 procent.

Ook binnen steden zijn er grote verschillen te zien binnen steden in de Randstad: in Amsterdam betaalt een huishouden in de armste wijk van de stad tot negen keer zoveel als een Amsterdammer ergens anders in de stad, aldus het onderzoek.

De verschillen worden groter vanwege de overstap naar duurzame energie. Huishoudens in de Randstad hebben vaker geld om een huis te isoleren, of andere duurzame keuzes te maken. Huurders en lage inkomens hebben minder deze mogelijkheid en daardoor wordt de energierekening daar alleen maar hoger.

Nog hogere kosten

Volgens Essent heeft over 10 jaar 42 procent van de huishoudens moeite om mee te komen met de energietransitie. De energiekosten gaan de komende jaren omhoog omdat het elektriciteitsnet flink wordt uitgebreid om alle zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen aan te kunnen.

Daarnaast gaan de belastingen op gas omhoog waardoor mensen moeten verduurzamen en wordt elektriciteit iets goedkoper. Voor mensen die in oude, gasgestookte huizen wonen, betekent dit nog hogere kosten. Ook wie een slecht geïsoleerd huis heeft en geen geld om te verduurzamen, blijft structureel meer betalen. Daardoor groeit de energiekloof alleen maar verder.