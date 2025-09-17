Netwerkbeheerders slaan alarm: stroomnet kan groei niet aan

De netbeheerders Enexis, Stedin en Alliander waarschuwen dat het stroomnet in woonwijken veel sneller moet worden uitgebreid. Nu lukt het om jaarlijks in zo’n honderd buurten het net te verzwaren, maar dat zouden er duizend moeten zijn. Daarom doen de bedrijven een internationale oproep.

Niet alleen bedrijven uit de energiesector, maar ook uit de auto-, defensie- en scheepvaartwereld wordt gevraagd met vernieuwende oplossingen te komen. De beste plannen krijgen steun om verder te worden uitgewerkt en worden getest in een nagebouwde Nederlandse woonwijk.

Ook bedrijven hebben last van het uitblijven van een aansluiting:

1:06 Ondernemer Peter moet jaren wachten voor aanlsuiting op het stroomnet

Steeds meer Nederlanders laden hun auto op, koken elektrisch of hebben zonnepanelen. Zonder uitbreiding van het stroomnet kan dat leiden tot langere wachttijden voor aansluitingen of problemen met het terugleveren van stroom. Nu gebeurt dat ook al, de wachttijd voor een nieuwe aansluiting liep eerder bijvoorbeeld al op tot 40 weken. Normaal gesproken duurt het ongeveer 18 weken om op het stroom aangesloten te worden.

Volgens de netbeheerders gaat de uitbreiding van het stroomnet niet snel genoeg, onder meer door een tekort aan technici. Daarom zijn "radicaal vernieuwende oplossingen en ideeën nodig".

ANP/Hart van Nederland