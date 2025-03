Ondernemers woest om uitblijven stroomnet-aansluiting: 'Kost mij al ruim 3 ton'

Het aantal bedrijven dat aangesloten wil worden op het stroomnet, maar dat niet kan, groeit. Inmiddels staan 12.000 ondernemers in de wachtstand. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. “Ondernemers zijn het spuugzat," stelt ONL-voorzitter Erik Ziengs. “De overheid stimuleert bedrijven om van het gas af te gaan, terwijl aansluiten op stroom geen optie is.”

Een van de ondernemers is Peter Vos, eigenaar van cafetaria ’t Vosje in Rosmalen. “Al ruim veertig jaar runt mijn familie een restaurant, cafetaria en ijssalon. Wij zijn echte horecamensen. Begin vorig jaar zijn wij verhuisd naar een nieuw pand. Het is toekomstgericht ingericht dus we zijn van het gas af en volledig op stroom.”

3 ton onkosten

Al voor de opening ging het mis voor Vos. “Ik heb een vergunning aangevraagd voor twee keer 250 ampère stroom. Dat gaat niet. Voor deze capaciteit kan ik niet worden aangesloten op het net. De netbeheerder heeft mij laten weten dat ik ergens tussen 2028 en 2035 kan worden aangesloten op het stroomnet. Dat is toch niet normaal? Ik moet mijn zaak draaiende houden.”

“Om dit toch te kunnen doen, ben ik een noodaccu gaan huren á 7.000 euro per maand. Intussen heb ik ook een accu gekocht, maar die kan na maanden vertraging pas in april worden geleverd. De kosten voor zo'n accu zijn 170.000 euro. Al om al heb ik sinds januari 2024 ruim 3 ton aan onkosten gehad.”

Nog jaren duren

Naast de hoge onkosten, neemt de accu ook veel plek in binnen het bedrijf. “Het is een groot ding. Ik kan het nergens kwijt, dus het staat op m’n terras. Normaal gesproken zou ik op een zonnige dag mijn terras openstellen. Nu staat er een accu die mijn cafetaria van stroom moet voorzien. Het is daarbij ook nog eens omzetderving die ik anders had gehad van terrasbezoekers.” Sophie Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei, laat tegenover Hart van Nederland weten dat zij op dit moment niets aan de getroffen ondernemers kan beloven. “Ik ga keihard m'n best doet om het op te lossen. Maar het gaat járen duren.”