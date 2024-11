Overbelast stroomnet: wachttijd nieuwe aansluiting loopt op tot 70 weken

Steeds meer huishoudens hebben last van een beperkte stroombeschikbaarheid in de 'piekuren'. Dat is te merken in de vraag naar nieuwe aansluitingen op het stroomnet, die neemt namelijk toe. Normaal wacht je gemiddeld 18 weken op een aansluiting, nu is het ongeveer minstens het dubbele: 40 weken. In Nuenen denken ze een oplossing gevonden te hebben: een thuisbatterij zodat huishoudens niet op het stroomnet hoeven te zitten.

Met de thuisbatterij is het de bedoeling dat energie verstandiger verdeeld over de dag verbruikt wordt. Dennis Verschuren, woordvoerder van projectleider Heijmans, legt uit: "De thuisbatterij, die draait op zonnepanelen, is een slim netwerk dat de bewoners onder andere vertelt wat het beste moment is om bijvoorbeeld je auto op te laden. In de woningen komt een slim energiesysteem dat analyseert wat het beste moment is om energie op te wekken, op te slaan en te verbruiken."

Oorzaken

"De wachttijd voor nieuwe aansluitingen loopt op", zegt een woordvoerder van Netbeheer Nederland. "Waar dit doorgaans 18 weken is, kan het nu oplopen tot maximaal 70 weken. Het probleem is situatie-gebonden: als ik net nieuwe zonnepanelen heb en mijn buurman tegelijkertijd zijn Tesla op gaat laden, verbruiken we allebei enorm veel van het stroomnet."

Volgens Netbeheer Nederland speelt de lokale infrastructuur van het stroomnet ook een rol. Maar er zijn wel oplossingen, zegt het bedrijf. Op lange termijn: bouwen (het opschalen van transformatorhuisjes) en korte termijn: communiceren. "We vragen de consument vooral om de piekmomenten in de buurt, die doorgaans in de avond tussen 18.00 uur en 21.00 uur zijn, onderling zoveel mogelijk te spreiden. Plug bijvoorbeeld je Tesla na 21.00 uur aan de lader."

Nog geen slimme woning

De thuisbatterij is een pilot van Heijmans. "Het systeem neemt het gedrag van de bewoners ook mee in de analyse. De hele woning wordt hierdoor geoptimaliseerd en het zorgt voor slim gedrag", aldus Verschuren.

Het apparaat is voorzien van zonnepanelen, maar nog niet volledig zelfvoorzienend. "Het apparaat is nog steeds aangesloten op het stroomnet, maar door de slimme manier van omgang met de energie zal er minder stroomgebruik van het net nodig zijn dan anders", sluit Verschuren af.