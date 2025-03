Zon drukt stroomprijs onder nul: deze huishoudens profiteren

Het zonnige weer en de grote productie van zonne-energie hebben woensdag geleid tot negatieve stroomprijzen in Nederland en andere delen van Europa. Dit gebeurt wanneer er op een bepaald moment meer energie wordt opgewekt dan er vraag naar is, bijvoorbeeld bij veel zon en wind.

Handelsplatform Epex Spot meldt dat de stroomprijs in Nederland tussen ongeveer 10.30 uur en 14.15 uur onder de 0 euro per megawattuur lag. Rond 14.00 uur werd de laagste prijs gemeten: bijna min 32 euro per megawattuur. Inmiddels ligt de prijs weer boven de 0 euro. Ook in Duitsland, Frankrijk en Polen werden woensdag negatieve stroomprijzen gemeten.

Voordeel huishoudens

Voor huishoudens met een dynamisch energiecontract is dit goed nieuws. Zij betalen de energieprijzen op de groothandelsmarkten, waarbij de stroomtarieven elk uur veranderen. Voor hen betekent een negatieve prijs zelfs dat ze geld kunnen verdienen aan het verbruik. Voor duurzame energieproducenten pakt dit echter minder goed uit: zij verdienen niets als de stroomprijs onder nul duikt.

De productie van zonne-energie in Europa is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit komt door stijgende aardgasprijzen en goedkoper geworden zonnepanelen.

Hart van Nederland/ANP