Met dit energiecontract ben je honderden euro's duurder uit

Een vast energiecontract bleek het afgelopen jaar flink goedkoper dan een dynamisch contract. Dat blijkt uit een analyse van Keuze.nl. Volgens de prijsvergelijker scheelt dat voor veel huishoudens al gauw zo'n 200 euro per jaar. En dat geldt verrassend genoeg zelfs voor veel huishoudens met zonnepanelen.

De meeste Nederlanders komen voordeliger uit met een vast contract, blijkt uit de analyse van 70.000 prijspunten. Denk aan een gemiddeld gezin van vier personen met stroom en gas: zij betaalden met een vast contract 2.588 euro per jaar, tegenover bijna 2.800 euro met een dynamisch contract. Dat is ruim 200 euro verschil. Ook kleinere huishoudens, bijvoorbeeld twee personen met gas, bespaarden bijna hetzelfde bedrag.

Steeds meer huishoudens hebben last van een beperkte stroombeschikbaarheid in de 'piekuren'. Dat is te merken in de vraag naar nieuwe aansluitingen op het stroomnet, die neemt namelijk toe. Hart van Nederland maakte er eind vorig jaar een reportage over (zie bovenstaande video).

Huishoudens zonder zonnepanelen, maar ook met zonnepanelen én een gasaansluiting, betaalden eveneens minder met een vast contract. Alleen in één specifieke situatie was dynamisch gunstiger: voor huishoudens met zonnepanelen die geen gas meer gebruiken. Zij waren bijna 100 euro per jaar goedkoper uit.

Groot verschil door cashback

Wat vooral opvalt is de invloed van cashback (een eenmalige korting die je van de energieleverancier krijgt als je een nieuw contract afsluit). Energieleveranciers geven nieuwe klanten bij vaste contracten vaak hoge welkomstkortingen. Die cashbacks zijn soms meer dan het dubbele van wat je bij een dynamisch contract krijgt.

Bijvoorbeeld: een gezin bestaande uit twee of vier personen met gas kreeg gemiddeld 313 euro cashback bij een vast contract, tegenover 150 euro bij een dynamisch contract. Ook bij huishoudens met zonnepanelen lagen de cashbacks bij vaste contracten hoger.

Zonder die kortingen zou een vast contract nog steeds iets goedkoper zijn, maar met de cashback loopt het verschil flink op.

Vanaf 2027 interessant

Met een dynamisch contract kun je besparen door stroom te gebruiken op goedkope momenten. Denk aan ’s nachts wassen of je auto opladen als de stroomprijs laag is. Maar zelfs als je dat slim aanpakt, is het verschil vaak te klein om op te boksen tegen de cashbacks van vaste contracten.

Keuze.nl verwacht dat dynamische contracten pas vanaf 2027 echt interessanter worden, als de salderingsregeling voor zonnepanelen vervalt. Ook mensen met een thuisbatterij kunnen dan profiteren. Voorlopig blijft een vast contract voor de meeste Nederlanders de voordeligste keuze, aldus de prijsvergelijker.