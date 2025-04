Overstappen van energiecontract loont: tot wel 900 euro verschil

De energierekening voor huishoudens zal de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen, maar er zijn ook grote prijsverschillen tussen energiecontracten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag. Volgens de waakhond kan overstappen al snel honderden euro’s per jaar schelen: tot wel 900 euro tussen het duurste en goedkoopste contract.

Uit nieuw onderzoek van de ACM blijkt dat vooral Kikker Energie deze maand flink hogere tarieven rekent dan andere leveranciers. Dat geldt voor zowel variabele als dynamische contracten voor gas en stroom. Ook bij het zogeheten modelcontract, dat elke energieleverancier verplicht moet aanbieden, rekent een aantal bedrijven opvallend veel meer dan hun concurrenten.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

Overzicht

Om consumenten te helpen een betere keuze te maken, komt de ACM voortaan elke maand met een overzicht van leveranciers die er qua prijs negatief uitspringen. "Dit helpt consumenten goed geïnformeerd een keuze te maken", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten.

Energieleveranciers mogen de gemaakte kosten doorberekenen aan hun klanten, en ook een kleine marge nemen. De ACM houdt daarbij in de gaten dat deze winstmarge niet te fors is.

Uit eerdere berekeningen bleek dat de transportkosten voor elektriciteit van een gemiddeld huishouden gaan oplopen van ongeveer 250 euro nu naar 600 tot 800 euro per jaar in 2050. De ACM denkt ook dat de verwachte bijmengverplichting voor groen gas en de introductie van het Europese emissiehandelssysteem ETS2 voor hogere kosten zullen zorgen. Huishoudens zullen hierdoor komende jaren mogelijk zo'n 14 euro per maand meer betalen voor de levering van aardgas.

ANP