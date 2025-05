Nu is het moment: zo bespaar je honderden euro's op energiekosten

Nu is het moment om naar je energiecontract te kijken, volgens vergelijkingssite Independer. Met een beetje geluk kan snel toeslaan je zelfs 650 euro per jaar opleveren.

Als je vaste energiecontract afloopt of als je nu een flexibel contract hebt, is dit het moment om actie te ondernemen, volgens Independer. De energieprijzen zijn namelijk gedaald. Een kuub gas is nu 1,20 euro, waar het begin dit jaar nog 1,28 euro was. Stroom is van 25 cent per kWh in januari naar 22 cent nu gegaan.

Wat dat betekent? Dat overstappen op een vast contract of een nieuw, vast contract afsluiten een gemiddelde energiegebruiker wel honderd euro per jaar kan opleveren. En als nieuwe klant krijg je ook nog korting, zo kun je volgens Independer wel 650 euro goedkoper uit zijn.