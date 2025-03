'Steeds meer stroomstoringen en situatie wordt er niet beter op'

Het aantal stroomstoringen in Nederland is vorig jaar met bijna 17 procent gestegen ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Dat meldt de Telegraaf. In totaal waren er 27.341 storingen, terwijl het gemiddelde op 23.426 ligt.

De snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet zorgt voor extra druk, wat tot meer storingen leidt. Volgens netbeheerders komen de onderbrekingen zowel gepland als onverwacht voor. Onverwachte storingen ontstaan vaak door graafwerkzaamheden, terwijl bij geplande werkzaamheden verouderde onderdelen worden vervangen. Die geplande onderbrekingen duren gemiddeld langer.

Netbeheerders verwachten dat het aantal storingen de komende jaren blijft toenemen. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar stroom snel, doordat meer huishoudens overstappen op elektrisch koken en warmtepompen.

Ondanks de toename blijft het Nederlandse stroomnet met een betrouwbaarheid van ruim 99,99 procent tot de beste van Europa behoren. Toch waarschuwt netbeheerder TenneT voor mogelijke stroomtekorten na 2030.