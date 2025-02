Grote stroomstoring in Breda verholpen, 29.000 huishoudens hebben weer stroom

Een grote stroomstoring heeft vrijdagochtend tienduizenden huishoudens en bedrijven in Breda zonder elektriciteit gezet. Volgens netbeheerder Enexis zitten 29.726 klanten waaronder ruim 29.000 huishoudens zonder stroom. De storing begon om 08.21 uur, even na 10.00 uur was de storing verholpen.

Op een door de veiligheidsregio gedeelde kaart is te zien dat een groot deel van het noorden van Breda is getroffen. Dat zijn huishoudens, bedrijven en instellingen. Het gaat om de wijken Haagse Beemden, Geeren, De Waterdonken, Hoge Vught, Wisselaar, Heusdenhout en delen van Prinsenbeek die zonder stroom zaten.

Beeld: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het probleem ontstond vrijdagochtend in een middenspanningsstation van netbeheerder Enexis aan de Terheijdenseweg. Daar wordt hoogspanning omgezet naar middenspanning. Een deel van dat station is door een beveiligingssysteem uitgeschakeld. Waarom die beveiliging in werking is getreden, wordt nog onderzocht.

Liftopsluitingen

De grote stroomstoring leidde tot meerdere liftopsluitingen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om zeker zeven gevallen. "Dat is echt heel veel", zegt ze.

Het Bredase ziekenhuis Amphia laat weten geen last te hebben van de grote stroomstoring. "Dat betekent dat onze zorg volgens afspraak blijft doorgaan", meldt de instelling.

Hart van Nederland, ANP