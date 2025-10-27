Miljoenen aan laadpaalsubsidie blijven liggen door overvol stroomnet

De subsidiepot voor publieke laadpalen voor vrachtwagens raakt nauwelijks leeg. Van de 15 miljoen euro die de overheid dit jaar beschikbaar stelde, is twee maanden voor de deadline nog zo'n 12 miljoen euro over. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Volgens de RVO ligt de oorzaak bij het overvolle stroomnet. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, is een zware netaansluiting van 600 kilovoltampère nodig. En juist die krijgen ondernemers niet of nauwelijks geregeld.

Vanaf 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die op fossiele brandstof rijden. Dat betekent dat er meer elektrische auto’s moeten komen, zoals te zien is in bovenstaande video, maar is Nederland daar wel klaar voor?

Netaansluiting groot struikelblok

Bedrijven die al over zo'n aansluiting beschikken, vroegen vorig jaar al steun aan. Andere bedrijven "kunnen deze niet op korte termijn krijgen vanwege netcongestie", bevestigt een woordvoerster van RVO na berichtgeving van Nieuwsblad Transport.

Voor volgend jaar wordt bekeken of de huidige voorwaarde van 600 kilovoltampère blijft gelden of "wordt vervangen door een voorwaarde die meer ruimte biedt voor het doen van een aanvraag met een kleinere netaansluiting", aldus RVO.

Ondernemers kunnen de subsidie nog tot en met 19 december aanvragen.