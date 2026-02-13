Volg Hart van Nederland
Stroom straks duurder op drukke momenten van de dag

Vandaag, 12:29

Huishoudens gaan op zijn vroegst in 2028 meer betalen voor het gebruik van stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt vrijdag bekend dat op drukkere momenten van de dag het tarief omhooggaat door een nieuwe nettariefstructuur.

Volgens de toezichthouder is de maatregel hard nodig om het overvolle stroomnet te ontlasten. De nieuwe structuur moet kleinverbruikers, zoals huishoudens, stimuleren om vooral op rustige momenten stroom te gebruiken. Details over de regeling zijn nog niet bekend.

Problemen stroomnet

De problemen op het stroomnet worden steeds groter. Donderdag waarschuwde TenneT dat later dit jaar mogelijk een aansluitstop voor woningen en kleine bedrijven dreigt in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland. Een netbeheerder meldt dat de nieuwe nettariefstructuur te laat komt om te helpen bij het voorkomen van de dreigende aansluitstop.

Voor grootgebruikers die direct zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT, zoals fabrieken, geldt deze nettariefstructuur al. Netbeheerders en energiebedrijven onderzoeken nu hoe zij dit ook kunnen invoeren voor kleinverbruikers.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

