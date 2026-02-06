Volg Hart van Nederland
Thuisbatterij lijkt slim, maar wanneer verdien je 'm écht terug?

Vandaag, 09:25 - Update: 2 uur geleden

Nu de salderingsregeling wordt afgebouwd, loont het steeds minder om stroom terug te leveren aan het net. Een thuisbatterij lijkt dan een logische stap: je slaat je eigen stroom op en gebruikt die later zelf. Maar is zo'n batterij ook echt de moeite waard?

Vereniging Eigen Huis (VEH) liet dit onderzoeken na een proef met dertien huiseigenaren die verschillende soorten thuisbatterijen gebruikten. Uit die proef blijkt dat huishoudens met een thuisbatterij ongeveer 30 procent meer van hun zelf opgewekte stroom gebruiken. Dat betekent minder stroom inkopen bij de energieleverancier en dus een lagere energierekening, meldt VEH.

Boer William uit Beemte Broekland zit gevangen in zijn eigen stroomnet, vertelt hij in onderstaande video:

Boer William zet zonnepanelen vaker uit dan aan: 'Kost me duizenden euro's'
2:13

Boer William zet zonnepanelen vaker uit dan aan: 'Kost me duizenden euro's'

Toch zit daar een flinke maar aan. Onderzoeksbureau CE Delft keek naar het energieverbruik en rekende uit hoe snel zo'n batterij zichzelf terugverdient. Voor een gemiddeld huishouden ligt die terugverdientijd tussen de 10 en 22 jaar, afhankelijk van onder meer de energieprijzen en het soort energiecontract. Volgens VEH zit daar precies het probleem. Een thuisbatterij gaat meestal zo'n 10 tot 15 jaar mee. In veel gevallen is de batterij dus aan vervanging toe voordat die zichzelf volledig heeft terugverdiend.

Aantrekkelijk?

VEH startte de proef al in 2024 om duidelijkheid te geven aan huiseigenaren die twijfelen over een thuisbatterij. Voor huishoudens die vooral onafhankelijker willen zijn van het energienet, kan zo'n batterij interessant zijn. Wie vooral kijkt naar snelle besparing, moet rekening houden met een lange terugverdientijd. Zolang batterijen duur blijven en de levensduur beperkt is, blijft het onzeker of de investering zich financieel uitbetaalt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

