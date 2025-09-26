Toezichthouder: dit bedrijf laat klanten vastzitten aan dure thuisbatterijen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor malafide telefonische verkoop door het bedrijf Opslagplan. De toezichthouder kreeg de afgelopen maanden honderden meldingen van mensen die ongevraagd werden gebeld en achteraf vastzaten aan dure contracten voor een thuisbatterij.

Opslagplan vraagt mensen tijdens een telefoongesprek om digitaal te tekenen voor een vrijblijvende offerte of een adviesgesprek. Maar na afloop blijkt dat ze in werkelijkheid een koopovereenkomst hebben ondertekend voor een thuisbatterij van 15.000 tot 20.000 euro. Wie daarna van de deal af wil, krijgt volgens gedupeerden te maken met torenhoge annuleringskosten van duizenden euro’s.

Oplichters kunnen zich vaak voordoen als medewerkers van bekende bedrijven. Hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt, zie je in onderstaande video:

1:56 Hart van Nederland legt uit: wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

ACM: niet ingaan op telefoontjes

De ACM heeft al vaker gewaarschuwd voor dubieuze verkooppraktijken rond thuisbatterijen en doet onderzoek naar meerdere bedrijven. Door de vele meldingen geeft de toezichthouder nu specifiek een waarschuwing af voor Opslagplan.

De autoriteit raadt consumenten aan om tijdens een onverwacht telefoontje geen beslissingen te nemen over dit soort dure aankopen. Het advies is om direct op te hangen of het gesprek op te nemen.

Bedenktijd tot een jaar

Consumenten hebben bij telefonische verkoop of verkoop aan de deur altijd veertien dagen om kosteloos van een contract af te komen. Als zij daar niet duidelijk over zijn geïnformeerd, geldt zelfs een bedenktijd van een jaar, benadrukt de ACM.

Hart van Nederland/ANP