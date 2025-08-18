Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Waakhond: koop geen lingerie bij shopsapph.com

Waakhond: koop geen lingerie bij shopsapph.com

Waarschuwen

Vandaag, 13:36

Link gekopieerd

Consumenten kunnen beter geen bh's, slips, lingerie en badmode meer kopen bij webwinkel shopsapph.com. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de praktijken van UltraCool, het bedrijf achter die shop. De afgelopen maanden heeft de toezichthouder honderden klachten ontvangen van consumenten. Ook heeft een rechter eerder al geoordeeld dat UltraCool het merk SAPPH helemaal niet meer mag gebruiken.

Volgens een woordvoerster van de ACM gaat het de toezichthouder primair om de klachten van consumenten. Zo zijn er meldingen dat de verkoper producten laat of helemaal niet levert en dat hij consumenten niet op tijd terugbetaalt. Ook zou de klantenservice slecht bereikbaar zijn.

De ACM heeft al meerdere keren met het bedrijf gepraat. UltraCool beloofde de problemen op te lossen. Maar dat is niet gebeurd. De toezichthouder kiest bewust voor een waarschuwing en niet voor een boete. Zo'n geldstraf zou de problemen rond betalingen namelijk alleen maar erger kunnen maken.

Misleidende naam

SAPPH is een bekend merk, maar UltraCool is niet de rechtmatige merkhouder. Dat oordeelde de rechtbank Rotterdam recent. Volgens de ACM is daarom vermoedelijk ook sprake van misleiding. UltraCool zou ten onrechte de indruk wekken dat consumenten producten kopen bij SAPPH. "Omdat de website nog steeds online is, bestaat een reëel en acuut risico dat meer consumenten worden benadeeld", aldus de ACM.

ANP

Lees ook

Vinted krijgt miljoenenboete na overtreding privacyregels, deed aan 'shadowbanning'
Vinted krijgt miljoenenboete na overtreding privacyregels, deed aan 'shadowbanning'
Pas op als je wilt shoppen bij Femme-Boutique, waarschuwt toezichthouder ACM
Pas op als je wilt shoppen bij Femme-Boutique, waarschuwt toezichthouder ACM

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.