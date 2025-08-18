Waakhond: koop geen lingerie bij shopsapph.com

Consumenten kunnen beter geen bh's, slips, lingerie en badmode meer kopen bij webwinkel shopsapph.com. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de praktijken van UltraCool, het bedrijf achter die shop. De afgelopen maanden heeft de toezichthouder honderden klachten ontvangen van consumenten. Ook heeft een rechter eerder al geoordeeld dat UltraCool het merk SAPPH helemaal niet meer mag gebruiken.

Volgens een woordvoerster van de ACM gaat het de toezichthouder primair om de klachten van consumenten. Zo zijn er meldingen dat de verkoper producten laat of helemaal niet levert en dat hij consumenten niet op tijd terugbetaalt. Ook zou de klantenservice slecht bereikbaar zijn.

De ACM heeft al meerdere keren met het bedrijf gepraat. UltraCool beloofde de problemen op te lossen. Maar dat is niet gebeurd. De toezichthouder kiest bewust voor een waarschuwing en niet voor een boete. Zo'n geldstraf zou de problemen rond betalingen namelijk alleen maar erger kunnen maken.

Misleidende naam

SAPPH is een bekend merk, maar UltraCool is niet de rechtmatige merkhouder. Dat oordeelde de rechtbank Rotterdam recent. Volgens de ACM is daarom vermoedelijk ook sprake van misleiding. UltraCool zou ten onrechte de indruk wekken dat consumenten producten kopen bij SAPPH. "Omdat de website nog steeds online is, bestaat een reëel en acuut risico dat meer consumenten worden benadeeld", aldus de ACM.

ANP