Vinted krijgt miljoenenboete na overtreding privacyregels, deed aan 'shadowbanning'

“We willen de leden geruststellen dat de gevallen waarnaar de Litouwse gegevensbeschermingsautoriteit (VDAI) verwijst, op geen enkele manier verband houden met de veiligheid van hun accounts of enig misbruik of inbreuk op hun persoonlijke gegevens inhouden. We nemen privacy en AVG zeer serieus en hebben zwaar geïnvesteerd in naleving en bescherming van onze leden, en we hebben tijdens dit proces samengewerkt met de VDAI. We hebben echter geen enkele juridische basis gevonden voor dit besluit en zijn van mening dat dit een nieuw precedent schept dat verder gaat dan zowel de huidige bewoordingen van de wet als de beste praktijken in de sector. Wij zijn het fundamenteel oneens met deze boete en zullen in beroep blijven gaan, zoals we tijdens dit hele proces hebben gedaan.”