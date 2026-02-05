Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'

'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'

Wonen

Vandaag, 08:41 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Het terugleveren van zonnestroom gaat veel huishoudens vanaf volgend jaar bijna niets meer opleveren. Volgens vergelijkingssite Energievergelijk.nl verdient een gemiddeld gezin met zonnepanelen dat jaarlijks 2.500 kilowattuur teruglevert straks nog maar een halve euro per maand.

Nu mogen huishoudens de stroom die ze op zonnige dagen opwekken nog wegstrepen tegen hun eigen verbruik op andere momenten. Teruggeleverde stroom is daarbij evenveel waard als stroom die wordt afgenomen. Aan die regeling komt in 2027 een einde. Dan gaan huishoudens betalen voor elke kilowattuur die ze aan het net teruggeven, maar krijgen ze ook een vergoeding. Wat overblijft, is het echte voordeel van terugleveren.

Boer William uit Beemte Broekland zit gevangen in zijn eigen stroomnet. Hij kocht een half miljoen zonnepanelen voor zijn bedrijf en woning, maar nu zit hij al tijden opgescheept met negatieve stroomprijzen:

Boer William zet zonnepanelen vaker uit dan aan: 'Kost me duizenden euro's'
2:13

Boer William zet zonnepanelen vaker uit dan aan: 'Kost me duizenden euro's'

De vergelijkingssite baseert zich bij de berekening op de tarieven van verschillende energieleveranciers. Bij onder meer Essent, Energiedirect, Vattenfall, Greenchoice en Oxxio levert teruglevering dan nog slechts een kwart cent per kilowattuur op, aldus Energievergelijk.nl, die daarbij heeft gekeken naar de tarieven bij jaarcontracten.

Uitzondering

Er zijn ook energiebedrijven waar de cijfers anders uitvallen. De site noemt Eneco als positieve uitzondering met een nettovergoeding van 0,0157 euro per kilowattuur. Maar bij sommige leveranciers wordt de nettovergoeding juist negatief. Daar moeten huishoudens dus bijbetalen om stroom te mogen leveren.

"De echte winst zit straks niet meer in wat je teruglevert, maar in wat je zelf direct verbruikt", zegt energie-expert Koen Kuijper van Energievergelijk.nl over het hebben van zonnepanelen. "Elke kilowattuur die je vanuit je panelen gebruikt, is er een die je niet hoeft te kopen bij de leverancier."

Door ANP

Lees ook

Steeds meer zonnepaneelbezitters balen: zo haal je er tóch meer uit
Steeds meer zonnepaneelbezitters balen: zo haal je er tóch meer uit
Zonnepaneelbezitters de klos: energierekening stijgt in 2027 tot 1000 euro
Zonnepaneelbezitters de klos: energierekening stijgt in 2027 tot 1000 euro
Deze energieleverancier verlaagt stroomprijs voor miljoen klanten
Deze energieleverancier verlaagt stroomprijs voor miljoen klanten
'Elektrisch rijden straks alleen nog aantrekkelijk met eigen laadpaal en zonnepanelen'
'Elektrisch rijden straks alleen nog aantrekkelijk met eigen laadpaal en zonnepanelen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.