'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'

Het terugleveren van zonnestroom gaat veel huishoudens vanaf volgend jaar bijna niets meer opleveren. Volgens vergelijkingssite Energievergelijk.nl verdient een gemiddeld gezin met zonnepanelen dat jaarlijks 2.500 kilowattuur teruglevert straks nog maar een halve euro per maand.

Nu mogen huishoudens de stroom die ze op zonnige dagen opwekken nog wegstrepen tegen hun eigen verbruik op andere momenten. Teruggeleverde stroom is daarbij evenveel waard als stroom die wordt afgenomen. Aan die regeling komt in 2027 een einde. Dan gaan huishoudens betalen voor elke kilowattuur die ze aan het net teruggeven, maar krijgen ze ook een vergoeding. Wat overblijft, is het echte voordeel van terugleveren.

Boer William uit Beemte Broekland zit gevangen in zijn eigen stroomnet. Hij kocht een half miljoen zonnepanelen voor zijn bedrijf en woning, maar nu zit hij al tijden opgescheept met negatieve stroomprijzen:

2:13 Boer William zet zonnepanelen vaker uit dan aan: 'Kost me duizenden euro's'

De vergelijkingssite baseert zich bij de berekening op de tarieven van verschillende energieleveranciers. Bij onder meer Essent, Energiedirect, Vattenfall, Greenchoice en Oxxio levert teruglevering dan nog slechts een kwart cent per kilowattuur op, aldus Energievergelijk.nl, die daarbij heeft gekeken naar de tarieven bij jaarcontracten.

Uitzondering

Er zijn ook energiebedrijven waar de cijfers anders uitvallen. De site noemt Eneco als positieve uitzondering met een nettovergoeding van 0,0157 euro per kilowattuur. Maar bij sommige leveranciers wordt de nettovergoeding juist negatief. Daar moeten huishoudens dus bijbetalen om stroom te mogen leveren.

"De echte winst zit straks niet meer in wat je teruglevert, maar in wat je zelf direct verbruikt", zegt energie-expert Koen Kuijper van Energievergelijk.nl over het hebben van zonnepanelen. "Elke kilowattuur die je vanuit je panelen gebruikt, is er een die je niet hoeft te kopen bij de leverancier."