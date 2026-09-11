Gemeente en COA in de clinch over openhouden azc Uithuizen: 'Afspraak is afspraak'

Opnieuw stapt een gemeente naar de rechter vanwege een conflict met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Na onder meer Hardenberg en Epe is ook de Groningse gemeente Het Hogeland het zat. De gemeente begint een juridische procedure om de noodopvang voor 250 asielzoekers in Uithuizen zo snel mogelijk te laten sluiten.

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De noodopvang zou op 1 september dichtgaan, omdat de overeenkomst met de gemeente was afgelopen. Maar dat is niet gebeurd. Het COA houdt de opvanglocatie een jaar langer open, omdat er volgens de organisatie elders geen plek is voor de 250 asielzoekers die er wonen.

In de bovenstaande video vertellen de inwoners van Uithuizen hoe zij naar het probleem kijken.

Eerst officiële waarschuwing

Volgens burgemeester Hans Broekhuizen moet de gemeente eerst een wettelijke procedure doorlopen voordat verdere stappen mogelijk zijn. Die begint met een officiële waarschuwing. Daarna kan een handhavingsbrief volgen en uiteindelijk kan een dwangsom worden opgelegd.

De gemeente wil voorkomen dat een rechter de zaak afwijst omdat niet alle vereiste stappen zijn gezet. Het gemeentebestuur zegt wel met het COA in gesprek te blijven.

'Verlenging van vergunning gaat niet gebeuren'

Aan een verlenging van de vergunning werkt de gemeente niet mee. Tijdens de raadsvergadering riepen VVD, Lokaal Sociaal en BBB het college op om alle mogelijke juridische middelen in te zetten.

Nadat de burgemeester toezegde dat te doen, trokken de partijen hun voorstel weer in. Andere raadsleden waarschuwden dat de discussie hierdoor verder kan verharden. Ook wezen zij erop dat er voor de bewoners van de opvang nog geen alternatief is.