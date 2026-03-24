Vertrouwen in overheid en COA keldert na azc-ruzie Hardenberg

De problemen rond het azc in Hardenberg laten diepe sporen na. Niet alleen moet het COA een dwangsom betalen omdat de opvang niet op tijd leeg is, ook het vertrouwen van Nederlanders krijgt een flinke klap. Uit nieuw onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat een grote meerderheid het vertrouwen in overheid en opvanginstanties als het COA ziet dalen.

Maar liefst 83 procent zegt dat het vertrouwen is geschaad door de situatie in Hardenberg. Bijna de helft van de mensen (47 procent) wijst vooral naar de landelijke overheid en opvanginstanties, die volgens hen niet met goede oplossingen komen.

De inwoners van Hardenberg lieten eerder bij Hart van Nederland ook al hun onvrede blijken. In de onderstaande video vertellen zij hoe zij tegen het probleem aankijken:

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'

Een kleinere groep van 8 procent legt de verantwoordelijkheid vooral bij gemeenten die onvoldoende opvang zouden regelen, terwijl 28 procent juist zegt dat het vertrouwen in zowel landelijke als lokale overheden is afgenomen. Slechts 10 procent zag het vertrouwen in de overheden niet dalen.

Dwangsom

In Hardenberg had de gemeente afgesproken dat de opvanglocatie aan de Jachthuisweg zou sluiten. Maar dat lukte niet: er zitten nog altijd honderden asielzoekers, omdat er geen andere plekken zijn. Daarom moet het COA nu 55.000 euro per dag betalen aan de gemeente.

De gemeente trok een harde lijn toen duidelijk werd dat de deadline niet gehaald zou worden. Burgemeester Maarten Offinga zei daarover maandag in Nieuws van de Dag dat het voor hen reden was "om echt op te staan en te zeggen: afspraak is afspraak".

Tegelijk zegt het COA dat het probleem breder is. "We doen er alles aan om mensen zo snel mogelijk een andere plek te bieden, maar dat is helaas nog niet gelukt", gaf een woordvoerder eerder aan tegen het ANP. Volgens de opvangorganisatie is er een groot tekort aan opvangplekken en kunnen mensen niet zomaar worden verplaatst.

De gevolgen van deze rel zijn ook zichtbaar in hoe mensen naar nieuwe opvanglocaties kijken. Meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) zegt door deze situatie minder bereid te zijn om extra asielopvang in de eigen gemeente te accepteren. Daar staat tegenover dat 13 procent nu juist meer openstaat voor extra opvang in de eigen gemeente.