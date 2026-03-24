Noodopvang Loozen leeg, maar boete voor azc Hardenberg loopt op

In de noodopvang bij het dorp Loozen, in de gemeente Hardenberg, verblijven dinsdag geen asielzoekers meer. De laatste vijf bewoners zijn overgebracht naar een andere plek. Vanaf woensdag begint het COA met het afbouwen van de locatie. De gemeente bevestigt dat de opvang nu leeg is, waardoor de eerder aangekondigde dwangsom van 7500 euro vervalt.

Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nog wel open, ondanks dat het eigenlijk al gesloten had moeten zijn. In het pand aan de Jachthuisweg zitten dinsdag nog 426 mensen, van de oorspronkelijke groep van 700 bewoners. Voor deze situatie moet het COA vanaf dinsdag een dwangsom betalen van 55.000 euro per dag, met een maximum van 4,95 miljoen euro.

De opvang in Hardenberg is nog lang niet leeg. Honderden mensen zitten nog op de locaties, terwijl die al gesloten hadden moeten zijn: