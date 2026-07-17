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AZC Hardenberg definitief dicht, laatste bewoners vertrokken

AZC Hardenberg definitief dicht, laatste bewoners vertrokken

Beleid

Vandaag, 12:31

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De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg zijn vertrokken naar andere opvanglocaties. Daarmee sluit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze locatie definitief, meldt de organisatie vrijdag.

De opvanglocatie in Hardenberg opende in 2016 en bood gedurende tien jaar plaats aan ongeveer zevenhonderd bewoners. Volgens een overeenkomst met de gemeente Hardenberg had de locatie definitief moeten sluiten op 8 maart 2026. Dat lukte niet door een acuut landelijk tekort aan opvangplekken.

De definitieve sluiting is goed nieuws voor de bewoners van Hardenberg, die eerder nog baalden toen de sluiting werd uitgesteld:

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'
1:15

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'

Door ANP

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