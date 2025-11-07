Terug

Ombudsman onderzoekt gevolgen overheidsbeleid voor boeren

Beleid

Vandaag, 15:28 - Update: 1 uur geleden

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de gevolgen van het overheidsbeleid voor boeren. Het onderzoek richt zich op de afgelopen tien jaar en de ervaringen van boeren zullen centraal staan.

Boeren krijgen "al jaren te maken met veel en vaak veranderende regels", legt Van Zutphen uit. Dat leidt volgens hem tot onzekerheid, frustratie en stress bij boerengezinnen. De ombudsman heeft al vooronderzoek gedaan, waarvoor hij boeren bezocht in Twente, Zeeland, Noord-Brabant en Drenthe. "Iedere keer vertelden boeren mij hetzelfde: er is gewoonweg geen perspectief."

Gevolgen van overheidsbeleid

Van Zutphen benadrukt dat hij geen stikstofexpert is. Met de verhalen van boeren die hij gaat ophalen, wil de ombudsman vooral inzichtelijk maken wat het overheidsbeleid met hen doet en wat de gevolgen zijn voor hun bedrijf en dagelijks leven. Ook gaat de ombudsman in gesprek met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, provincies, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties, kennisorganisaties en banken.

De resultaten wil Van Zutphen in de eerste helft van volgend jaar delen. De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut. De ombudsman kan burgers helpen die klachten hebben over de overheid en doet onderzoek naar het handelen van de overheid. De organisatie deed eerder onderzoek naar bijvoorbeeld het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen en concludeerde dat het overheidsbeleid had gefaald.

Door ANP

