BBB laaiend op dierenactivist die dreigt met brandstichting: 'Onacceptabel'

Crime

Vandaag, 13:30

BBB-kopstukken reageren kwaad op de uitspraken van een radicale dierenrechtenactivist die in De Telegraaf dreigde het partijbureau in brand te steken. "Op alle mogelijke lagen is dit onacceptabel", zei partijleider Caroline van der Plas zaterdag op een partijbijeenkomst. "Ik wil dat deze man vandaag nog wordt opgepakt." Op X zei ze aangifte te doen.

"Caroline van der Plas doen we niks, maar dat kantoor van die partij komt aan de beurt. De fik erin", citeerde De Telegraaf de man. BBB-partijvoorzitter Erik Stegink zei dat medewerkers op het partijbureau in Colmschate en naastgelegen bedrijven zich bedreigd voelen. "Dit kan en mag hier in Nederland nooit plaatsvinden." Tweede Kamerlid Marieke Wijen-Nass vindt het "totaal onbegrijpelijk dat de politie niet eerder heeft ingegrepen."

BBB'ers ageren al langer tegen dierenrechtenactivisten die bijvoorbeeld stallen bezetten. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij werkt aan een wetsvoorstel om "dierenextremisme strenger te kunnen bestraffen".

Stikstofcijfers

Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) noemde intimidatie van boeren ook als reden om de uitstootgegevens van landbouwbedrijven die meerdere media hebben opgevraagd, niet te publiceren. "Het is niet dat ik journalistieke vrijheid in de weg wil staan", zei Wiersma in de partijbijeenkomst via een videoverbinding.

Op de bijeenkomst meldde de BBB dat de leden het conceptprogramma en de conceptkandidatenlijst met ruime meerderheid hebben aangenomen.

