Actievoerders lijmen zich vast en bezetten slachthuizen in Apeldoorn

In Apeldoorn zijn in de nacht van zondag op maandag drie grote slachterijen bezet door tientallen leden van de Franse actiegroep 269 Libération Animale. De productie ligt daarom plat.

Op beelden die de actiegroep deelt, is te zien dat de actievoerders over hekken klimmen en het pand binnendringen. Ze hebben zich vastgeketend aan apparatuur in de slachthuizen, meldt een correspondent ter plaatse. Ook liggen leden van de actiegroep voor de ingang, waar ze zich hebben vastgelijmd aan het asfalt.

Het zou gaan om een gerichte actie tegen de Nederlandse VanDrie Group, een grote vleesproducent. Naast de locaties in Apeldoorn zou ook slachterij van dat bedrijf in Frankrijk zijn bezet. De activisten vinden dat het bedrijf dieren uitbuit om zo veel mogelijk winst te maken.

Arrestaties

De politie is in groten getale aanwezig, meldt Omroep Gelderland. Tot nu toe zijn elf actievoerders gearresteerd, aldus de omroep. De politie kan dat tegenover Hart van Nederland niet bevestigen en verwijst naar de gemeente. De gemeente kan eveneens nog niets bevestigen.

In 2021 werd een van de slachterijen ook bezet door dierenactivisten. Ongeveer 84 actievoerders blokkeerden toen het gebouw van de slachterij.