Logo dierenrechten-actiegroep gevonden bij grote brand kippenslachterij Blokker

Op het terrein van een kippenslachterij in Blokker waar een grote brand was, is het logo van een dierenrechten-actiegroep gevonden. De graffiti op een afvalcontainer lijkt van het Animal Liberation Front. Bij de brand aan de Gildenweg vatten meerdere vrachtwagens vlam. De schade zou in de miljoenen lopen.

Op foto's is te zien dat het logo van de actiegroep op een container op het terrein van de slachterij gespoten is:

Het logo zou van het Animal Liberation Front zijn - beeld: RVP media

De brand brak zondagochtend rond 05.00 uur uit. Omdat er veel rook vrijkwam, is omstreeks 05.15 uur een NL-Alert uitgezonden. Rond 06.30 uur is het sein brand meester gegeven, bewoners van omliggende woningen konden daarna weer naar huis.

Explosies

Er was sprake van explosies en dat kwam door de ontploffende autobanden, aldus de veiligheidsregio. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen chemicaliën vrijgekomen. In de omgeving kunnen wel verbrandingsresten worden gevonden. De veiligheidsregio waarschuwt om deze niet onbeschermd op te ruimen.