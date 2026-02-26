Volg Hart van Nederland
Mona Keijzer blijft partijloos en 'gaat niet met modder gooien'

Beleid

Vandaag, 12:15

Tweede Kamerlid Mona Keijzer sluit zich na haar vertrek bij BBB voorlopig niet aan bij een andere politieke partij. In een verklaring laat ze donderdagochtend weten: "Je weet nooit hoe het in het leven loopt, maar ik stap niet zomaar weer in een nieuw avontuur met mensen die ik allemaal niet ken."

Maandag maakte Keijzer, tot voor kort minister, bekend dat ze opstapte als BBB'er. Ze stelde dat haar het partijleiderschap was beloofd. Henk Vermeer, die wel de BBB mocht leiden, claimde op zijn beurt dat Keijzer "tientallen" keren dreigde met opstappen en "meerdere" gesprekken voerde met het afgesplitste PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.

'Niet met modder gooien'

"Ik ga niet met modder gooien", herhaalde Keijzer meermaals. Tegenover de journalisten die ze in de Tweede Kamer bij elkaar had geroepen, ontkende ze dat ze had gedreigd met opstappen. "Ik heb zelfs het tegenovergestelde gedaan. Ik heb aan ze gevraagd: weten jullie dit zeker?" Ook de vermeende gesprekken met Markuszower ontkent ze. "Het is gewoon niet waar."

Door ANP

