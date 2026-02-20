Caroline van der Plas stopt als BBB-leider, Henk Vermeer volgt haar op

Caroline van der Plas stopt als BBB-leider, Tweede Kamerlid Henk Vermeer volgt haar op en neemt haar taken over. Dat meldt de partij vrijdag. Van der Plas blijft wel actief als Kamerlid.

Vermeer is medeoprichter en vertrouweling van Van der Plas, hij assisteerde haar bijvoorbeeld bij de coalitieonderhandelingen naar het kabinet met PVV, VVD en NSC.

Terug de Kamer in

Van der Plas stapt niet helemaal uit de politiek. Ze gaat zich als Kamerlid weer vol storten op het landbouw- en visserijdossier. "In de zomer van 2025 heb ik besloten dat ik geen kandidaat meer zal zijn voor het toekomstig lijsttrekkerschap. Daarmee is het ook logisch dat ik stop als partijleider en stop met het fractievoorzitterschap", zegt Van der Plas.

"Ik heb vijf jaar lang de kar getrokken en het is tijd voor een volgende stap voor BBB. Daarom geef ik het stokje over aan mijn mede-oprichter Henk Vermeer die vanaf dag één betrokken is geweest bij de missie van BBB. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Henk met zijn BBB-DNA onze fractie en de partij naar een volgende fase zal leiden."

Vertrouwen in Vermeer

Henk Vermeer heeft grote schoenen te vullen. In een statement geeft hij aan dat "Caroline in korte tijd iets uitzonderlijks heeft neergezet. Van een beweging aan de keukentafel naar een bepalende politieke kracht in Den Haag. Daarvoor verdient zij grote waardering en dank. Dat ik als mede-oprichter nu het vertrouwen krijg om de fractie en de partij te leiden, beschouw ik als een grote verantwoordelijkheid."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Hoogte- en dieptepunten BBB

Van der Plas kwam in 2021 als eenmansfractie met de BBB in de Tweede Kamer. De partij profileert zich vooral op het gebied van landbouw- en stikstofbeleid. Een grote verkiezingswinst in de provincies volgde in 2023, met een grote fractie in de Eerste Kamer als gevolg.

Onder meer na kabinetsdeelname kalfde de populariteit van BBB onder kiezers langzaam af. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde de BBB vier zetels.