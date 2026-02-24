BBB'er Henk Vermeer: 'Vertrouwen in Mona Keijzer is geknakt'

Het vertrouwen in Mona Keijzer is "geknakt". Dat zei BBB'er Henk Vermeer dinsdagochtend over zijn voormalige partijgenoot, die zich een dag eerder had afgesplitst. Keijzer sprak tegenover De Telegraaf van een "grote vertrouwensbreuk", omdat niet zij maar Vermeer is aangewezen als opvolger van de teruggetreden partijleider Caroline van der Plas. Volgens Vermeer had Keijzer zonder toestemming van de BBB meerdere gesprekken met PVV-afsplitser Gidi Markuszower.

De drie overgebleven Kamerleden hebben Vermeer dinsdagochtend unaniem verkozen tot fractieleider, zo liet hij de pers weten. Keijzer is verontwaardigd, omdat zij stelt dat haar die positie is beloofd. Vermeer zegt te begrijpen dat het besluit van de fractie een hele teleurstelling voor Keijzer is en dat het haar "rauw op het dak" is gevallen.

Volgens Vermeer heeft de fractie na de verkiezingen eind oktober gezegd dat het "logisch" zou zijn om Keijzer als nummer twee op de kandidatenlijst aan te wijzen als fractievoorzitter, als Van der Plas zou opstappen. Maar door "een aantal zaken" die in de tussentijd zijn gebeurd, is het vertrouwen verdwenen. Hij zegt niet verbaasd te zijn over het vertrek van Keijzer, die eerder lange tijd lid was van het CDA.

Mona Keijzer, Tweede Kamerlid en tot maandag vicepremier namens haar partij, stapt uit de BBB:

1:20 Veel onvrede over BBB-opvolging: Mona Keijzer stapt uit partij

'Gedreigd met opstappen'

Keijzer heeft al tientallen keren gedreigd met opstappen, aldus Vermeer. Hij noemt het geen inschattingsfout van de partijtop dat Keijzer in 2023 is binnengehaald als premierskandidaat. Zij was een "stemmenkanon" en had "veel bestuurlijke ervaring".

Volgens Vermeer heeft Keijzer in het geheim gesprekken gevoerd met de Groep Markuszower. Binnen de BBB-fractie is wel gesproken over mogelijke samenwerking nadat zeven Kamerleden zich hadden afgesplitst van de PVV. Maar dat ging volgens Vermeer nadrukkelijk niet over de vraag om samen als één fractie verder te gaan. Dat zou volgens hem neerkomen op een overname van de BBB.

Vermeer baalt van de situatie. "Ik vind dit echt volstrekt waardeloos." Volgens hem is de kwestie slecht voor het vertrouwen in de partij en in de politiek. Een aantal BBB-prominenten heeft zich tegen zijn benoeming gekeerd. "Ik zie signalen van ontevreden mensen." Toch verwacht Vermeer niet dat meer mensen de partij zullen verlaten. Hij zegt ook veel steun te ervaren voor zijn benoeming.

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kreeg Vermeer 3469 voorkeursstemmen. Keijzer haalde er 111.839.