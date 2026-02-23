Joost Eerdmans sluit deur voor samenwerking Mona Keijzer: 'Mij niet bellen'

Joost Eerdmans zegt het "jammer" te vinden dat er niet is gekozen voor een meerderheidskabinet. Dat zegt de JA21-leider maandag in gesprek met Radio 538. "Maar we moeten het ermee doen. We gaan ze woensdag en donderdag onder een vergrootglas leggen", aldus Eerdmans, doelend op het debat over de regeringsverklaring. Ook sluit hij de deur voor een eventuele samenwerking met Mona Keijzer. "We gaan op onszelf focussen."

