Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Joost Eerdmans sluit deur voor samenwerking Mona Keijzer: 'Mij niet bellen'

Beleid

Vandaag, 10:28

Link gekopieerd

Joost Eerdmans zegt het "jammer" te vinden dat er niet is gekozen voor een meerderheidskabinet. Dat zegt de JA21-leider maandag in gesprek met Radio 538. "Maar we moeten het ermee doen. We gaan ze woensdag en donderdag onder een vergrootglas leggen", aldus Eerdmans, doelend op het debat over de regeringsverklaring. Ook sluit hij de deur voor een eventuele samenwerking met Mona Keijzer. "We gaan op onszelf focussen."

Bekijk in de video hierboven het volledige interview met Joost Eerdmans.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Rob Jetten maandag beëdigd als minister-president: zo ziet zijn dag eruit
Rob Jetten maandag beëdigd als minister-president: zo ziet zijn dag eruit
Schoof blikt terug op premierschap: 'Niet de makkelijkste baan, wel de leukste'
Schoof blikt terug op premierschap: 'Niet de makkelijkste baan, wel de leukste'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.