Schoof blikt terug op premierschap: 'Niet de makkelijkste baan, wel de leukste'

Verkiezingen

Vandaag, 15:58

Scheidend minister-president Dick Schoof vond het premierschap 'niet de makkelijkste baan' die hij ooit had, maar 'wel de leukste'. Dat zegt hij in een videoboodschap die hij daags voor zijn vertrek op X heeft geplaatst. Hij bedankt daarin de Nederlandse bevolking 'voor alle steun, aardige woorden en opbouwende kritiek' in de afgelopen anderhalf jaar.

"Het was een voorrecht om namens Nederland een rol te kunnen spelen op het internationale podium", zegt Schoof. Hij vindt het jammer dat zijn kabinet de vier jaar niet heeft volgemaakt. Het viel in juni vorig jaar, toen de PVV zich terugtrok na onenigheid over de asielplannen. Later stapte ook NSC uit de coalitie, uit onvrede over de koers ten aanzien van Israël.

Uit representatief onderzoek onder 3.438 Nederlanders krijgt het kabinet-Schoof een 4,1 als eindcijfer. Dit is hoe Nederland terugkijkt op het kabinet:

Schoof wenst zijn opvolger Rob Jetten en diens kabinet veel succes. "Hun succes is ons succes, als land. En ik hoop dus van harte dat het jaren worden van oplossingen, vooruitgang en verbinding."

