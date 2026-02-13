Snoeihard eindrapport voor kabinet-Schoof: zo oordeelt Nederland

Volg Hart van Nederland
Nederland geeft het relatief kortstondige kabinet-Schoof met een 4,1 een dikke onvoldoende als eindcijfer. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 3.438 leden van het Hart van Nederland Panel. Vrijdag kwam het team van Schoof, bestaande uit bewindslieden van VVD en BBB, voor het laatst bijeen in de ministerraad.

Het rapportcijfer voor het kabinet-Schoof is laag, al ligt het iets hoger dan het eindcijfer van Rutte-IV, dat in 2023 een 3,6 kreeg. Mensen die in 2023 stemden op een van de coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC of BBB) geven gemiddeld een 4,7. Kiezers van oppositiepartijen of mensen die niet stemden komen uit op een 3,6.

Grote verschillen tussen kiezers

De verschillen per partij zijn groot. BBB-kiezers zijn met een 5,2 nog het minst negatief onder de stemmers van de acht grootste partijen uit 2023. VVD-stemmers geven een 5,0, CDA-kiezers een 4,8 en NSC komt uit op een 4,6. PVV-stemmers geven gemiddeld een 4,4 en SP-kiezers een 4,3.

Aan de andere kant waren toenmalige GL-PvdA-kiezers met een 2,7 en D66-stemmers met een 2,9 het meest kritisch over het kabinet.

Oordeel over premierschap Dick Schoof

Over het premierschap van Dick Schoof zelf zijn de meningen verdeeld. 49 procent noemt zijn optreden positief of beter dan verwacht. 40 procent is negatief of vindt dat hij het slechter deed dan gedacht. 11 procent heeft geen mening.

Onder VVD- en CDA-kiezers is het oordeel het gunstigst: respectievelijk 73 en 72 procent is positief. Ook bij NSC- en BBB-stemmers is een meerderheid positief met 55 procent. Van de mensen die in 2023 op een coalitiepartij stemden, geeft 55 procent Schoof een positieve beoordeling. Onder oppositiestemmers of niet-stemmers ligt dat aandeel op 42 procent.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

