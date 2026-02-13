Snoeihard eindrapport voor kabinet-Schoof: zo oordeelt Nederland

Nederland geeft het relatief kortstondige kabinet-Schoof met een 4,1 een dikke onvoldoende als eindcijfer. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 3.438 leden van het Hart van Nederland Panel. Vrijdag kwam het team van Schoof, bestaande uit bewindslieden van VVD en BBB, voor het laatst bijeen in de ministerraad.

Het rapportcijfer voor het kabinet-Schoof is laag, al ligt het iets hoger dan het eindcijfer van Rutte-IV, dat in 2023 een 3,6 kreeg. Mensen die in 2023 stemden op een van de coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC of BBB) geven gemiddeld een 4,7. Kiezers van oppositiepartijen of mensen die niet stemden komen uit op een 3,6.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Grote verschillen tussen kiezers

De verschillen per partij zijn groot. BBB-kiezers zijn met een 5,2 nog het minst negatief onder de stemmers van de acht grootste partijen uit 2023. VVD-stemmers geven een 5,0, CDA-kiezers een 4,8 en NSC komt uit op een 4,6. PVV-stemmers geven gemiddeld een 4,4 en SP-kiezers een 4,3.

Aan de andere kant waren toenmalige GL-PvdA-kiezers met een 2,7 en D66-stemmers met een 2,9 het meest kritisch over het kabinet.

Oordeel over premierschap Dick Schoof

Over het premierschap van Dick Schoof zelf zijn de meningen verdeeld. 49 procent noemt zijn optreden positief of beter dan verwacht. 40 procent is negatief of vindt dat hij het slechter deed dan gedacht. 11 procent heeft geen mening.

Onder VVD- en CDA-kiezers is het oordeel het gunstigst: respectievelijk 73 en 72 procent is positief. Ook bij NSC- en BBB-stemmers is een meerderheid positief met 55 procent. Van de mensen die in 2023 op een coalitiepartij stemden, geeft 55 procent Schoof een positieve beoordeling. Onder oppositiestemmers of niet-stemmers ligt dat aandeel op 42 procent.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.