Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Controverse om FVD-kandidaten speelt bij achterban nauwelijks een rol

Controverse om FVD-kandidaten speelt bij achterban nauwelijks een rol

Panel

Vandaag, 11:03

Link gekopieerd

De ophef rond verschillende FVD-kandidaten met een omstreden verleden zorgt in meerdere gemeenten voor politieke spanning. In onder meer Nieuwegein ontstond discussie omdat een kandidaat eerder verkiesbaar was voor de extreemrechtse NVU, en kandidaten in andere gemeenten hadden banden met de Geuzenbond en Voorpost. Maar onder mensen die FVD overwegen of eerder overwogen te stemmen lijkt de commotie nauwelijks effect te hebben.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat de keuze voor deze kandidaten voor 89 procent van de mensen die Forum voor Democratie overwegen geen negatieve invloed heeft op hun stemkeuze. Zij geven aan dat de keuze voor deze kandidaten voor hen geen reden is om anders te stemmen. 11 procent zegt dat zij FVD eerst nog wel overwogen, maar nu meer twijfelen of de partij helemaal niet meer gaan stemmen. Maar 1 op de 9 potentiële FVD-stemmers laat zich dus beïnvloeden door de ophef.

Lidewij de Vos reageerde deze week op de ophef over de kandidaten, te zien in deze video:

Lidewij de Vos na ophef over kandidaten op kieslijst: ‘Ronduit walgelijk’
8:02

Lidewij de Vos na ophef over kandidaten op kieslijst: ‘Ronduit walgelijk’

Uitsluiting FVD

In meerdere gemeenten hebben partijen ook aangekondigd FVD te willen uitsluiten van coalitiedeelname vanwege de omstreden kandidaten. Dat betekent dat FVD mogelijk buitenspel staat bij het vormen van een nieuw gemeentebestuur, ook als de partij raadszetels in die gemeenten wint.

Over het uitsluiten van de FVD is Nederland verdeeld. 49 procent van de panelleden vindt dat de partij inderdaad uitgesloten moet worden van coalitiedeelnames vanwege de omstreden kandidaten. Vooral mensen die vorig jaar GL-PvdA (86%), D66 (79%) of CDA (61%) stemden zijn voor uitsluiting van de FVD. 39 procent van de panelleden vindt echter dat de partij niet bij voorbaat uitgesloten moet worden, vooral stemmers van FVD (93%), BBB (77%), PVV (69%) en JA21 (67%). De resterende 12 procent van de panelleden gaf geen mening.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

De Vos in videoboodschap over omstreden FVD-kandidaten: 'Karaktermoord'
De Vos in videoboodschap over omstreden FVD-kandidaten: 'Karaktermoord'
FVD opnieuw buitenspel: partij nu ook in Amsterdam geboycot
FVD opnieuw buitenspel: partij nu ook in Amsterdam geboycot
Forumleider De Vos loopt weg uit interview over extreemrechtse kandidaten
Forumleider De Vos loopt weg uit interview over extreemrechtse kandidaten
'FVD geboycot in drie gemeenten na ophef over extreemrechts verleden'
'FVD geboycot in drie gemeenten na ophef over extreemrechts verleden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.