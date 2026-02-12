Controverse om FVD-kandidaten speelt bij achterban nauwelijks een rol

De ophef rond verschillende FVD-kandidaten met een omstreden verleden zorgt in meerdere gemeenten voor politieke spanning. In onder meer Nieuwegein ontstond discussie omdat een kandidaat eerder verkiesbaar was voor de extreemrechtse NVU, en kandidaten in andere gemeenten hadden banden met de Geuzenbond en Voorpost. Maar onder mensen die FVD overwegen of eerder overwogen te stemmen lijkt de commotie nauwelijks effect te hebben.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat de keuze voor deze kandidaten voor 89 procent van de mensen die Forum voor Democratie overwegen geen negatieve invloed heeft op hun stemkeuze. Zij geven aan dat de keuze voor deze kandidaten voor hen geen reden is om anders te stemmen. 11 procent zegt dat zij FVD eerst nog wel overwogen, maar nu meer twijfelen of de partij helemaal niet meer gaan stemmen. Maar 1 op de 9 potentiële FVD-stemmers laat zich dus beïnvloeden door de ophef.

Lidewij de Vos reageerde deze week op de ophef over de kandidaten, te zien in deze video:

8:02 Lidewij de Vos na ophef over kandidaten op kieslijst: ‘Ronduit walgelijk’

Uitsluiting FVD

In meerdere gemeenten hebben partijen ook aangekondigd FVD te willen uitsluiten van coalitiedeelname vanwege de omstreden kandidaten. Dat betekent dat FVD mogelijk buitenspel staat bij het vormen van een nieuw gemeentebestuur, ook als de partij raadszetels in die gemeenten wint.

Over het uitsluiten van de FVD is Nederland verdeeld. 49 procent van de panelleden vindt dat de partij inderdaad uitgesloten moet worden van coalitiedeelnames vanwege de omstreden kandidaten. Vooral mensen die vorig jaar GL-PvdA (86%), D66 (79%) of CDA (61%) stemden zijn voor uitsluiting van de FVD. 39 procent van de panelleden vindt echter dat de partij niet bij voorbaat uitgesloten moet worden, vooral stemmers van FVD (93%), BBB (77%), PVV (69%) en JA21 (67%). De resterende 12 procent van de panelleden gaf geen mening.