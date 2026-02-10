Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

De Vos in videoboodschap over omstreden FVD-kandidaten: 'Karaktermoord'

Beleid

Vandaag, 17:23 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

FVD-leider Lidewij de Vos heeft in een videoboodschap de lokale kandidaten van haar partij verdedigd die actief waren bij extreemrechtse organisaties. Ze spreekt van "karaktermoord" en betoogt dat het nieuws de aandacht afleidt van inhoudelijke debatten. Tegelijkertijd uit ze soortgelijke verwijten aan GroenLinks-PvdA en VVD.

NRC en de Volkskrant meldden vorige week dat lokale FVD-kandidaten actief waren bij organisaties die door autoriteiten zijn bestempeld als extreemrechts of rechts-extremistisch, zoals de Nederlandse Volks-Unie of Voorpost. Na de berichtgeving hebben partijen in meerdere gemeenten FVD geboycot.

'Kortstondig' lid

De Vos ontkent de mediaberichten niet. Wel zegt ze dat het gaat om een "zeer gering aantal" lokale FVD-kandidaten en dat zij "kortstondig" lid waren van de extreemrechtse organisaties. Extreme appjes waarvoor ze in opspraak kwamen, zouden de kandidaten in hun jeugd hebben verstuurd. "Het is onderdeel van de normale volwassenwording van veel jongeren om radicale standpunten uit te proberen en te bediscussiëren."

De organisaties waar het om gaat, noemt De Vos "nogal laakbaar", en de WhatsApp-berichten die voorbijkwamen vindt ze "ronduit smakeloos". Dinsdagmiddag heeft ze in een video op YouTube voor het eerst gereageerd op de ophef:

Afstand nemen

De FVD-leider begon over GroenLinks-PvdA-senator Paul Rosenmöller, die lid was van de Groep Marxisten-Leninisten maar daar later afstand van nam. Ze noemde ook voormalig Hofstadgroep-lid Soumaya Sahla, die actief was bij de VVD en haar vrijwilligersfunctie neerlegde na ophef.

"Door zich voor FVD te kandideren, committeren onze kandidaten zich aan onze partijlijn", aldus De Vos. Haar partij steunt "op geen enkele wijze antidemocratisch gedachtegoed". Eerder vroeg politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden aan de partijleider wat ze ervan vindt dat de leden lid waren van een extreemrechtse club. Daar wilde ze niet op reageren, zo is te zien in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'FVD geboycot in drie gemeenten na ophef over extreemrechts verleden'
'FVD geboycot in drie gemeenten na ophef over extreemrechts verleden'
Ook CDA beëindigt samenwerking met FVD in Brabant: 'Morele kompas was zoek'
Ook CDA beëindigt samenwerking met FVD in Brabant: 'Morele kompas was zoek'
Forumleider De Vos loopt weg uit interview over extreemrechtse kandidaten
Forumleider De Vos loopt weg uit interview over extreemrechtse kandidaten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.