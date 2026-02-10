De Vos in videoboodschap over omstreden FVD-kandidaten: 'Karaktermoord'

FVD-leider Lidewij de Vos heeft in een videoboodschap de lokale kandidaten van haar partij verdedigd die actief waren bij extreemrechtse organisaties. Ze spreekt van "karaktermoord" en betoogt dat het nieuws de aandacht afleidt van inhoudelijke debatten. Tegelijkertijd uit ze soortgelijke verwijten aan GroenLinks-PvdA en VVD.

NRC en de Volkskrant meldden vorige week dat lokale FVD-kandidaten actief waren bij organisaties die door autoriteiten zijn bestempeld als extreemrechts of rechts-extremistisch, zoals de Nederlandse Volks-Unie of Voorpost. Na de berichtgeving hebben partijen in meerdere gemeenten FVD geboycot.

'Kortstondig' lid

De Vos ontkent de mediaberichten niet. Wel zegt ze dat het gaat om een "zeer gering aantal" lokale FVD-kandidaten en dat zij "kortstondig" lid waren van de extreemrechtse organisaties. Extreme appjes waarvoor ze in opspraak kwamen, zouden de kandidaten in hun jeugd hebben verstuurd. "Het is onderdeel van de normale volwassenwording van veel jongeren om radicale standpunten uit te proberen en te bediscussiëren."

De organisaties waar het om gaat, noemt De Vos "nogal laakbaar", en de WhatsApp-berichten die voorbijkwamen vindt ze "ronduit smakeloos". Dinsdagmiddag heeft ze in een video op YouTube voor het eerst gereageerd op de ophef:

Afstand nemen

De FVD-leider begon over GroenLinks-PvdA-senator Paul Rosenmöller, die lid was van de Groep Marxisten-Leninisten maar daar later afstand van nam. Ze noemde ook voormalig Hofstadgroep-lid Soumaya Sahla, die actief was bij de VVD en haar vrijwilligersfunctie neerlegde na ophef.

"Door zich voor FVD te kandideren, committeren onze kandidaten zich aan onze partijlijn", aldus De Vos. Haar partij steunt "op geen enkele wijze antidemocratisch gedachtegoed". Eerder vroeg politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden aan de partijleider wat ze ervan vindt dat de leden lid waren van een extreemrechtse club. Daar wilde ze niet op reageren, zo is te zien in de video bovenaan dit artikel.