Forumleider De Vos loopt weg uit interview over extreemrechtse kandidaten

Forum voor Democratie ligt in meerdere gemeenten onder vuur na ophef over kandidaten die in het verleden betrokken waren bij extreemrechtse organisaties of zich racistisch en antisemitisch hebben uitgelaten. FVD-fractievoorzitter Lidewij de Vos wil niet ingaan op individuele gevallen en noemt de kritiek "oude koeien uit de sloot halen". Als politiek verslaggever Jeanneau van Beurden De Vos daar opnieuw over bevraagt, loopt ze tijdens het interview weg. "Ik ga er niet op in, fijne avond!"

Bekijk het hele interview met De Vos hierboven

De ophef ontstond eerder deze week, toen De Volkskrant meldde dat in meerdere gemeenten, waaronder Den Haag, Nijmegen en Rotterdam, politieke partijen niet langer willen samenwerken met Forum voor Democratie. Aanleiding is het extreemrechtse verleden van verschillende FVD-kandidaten. Het gaat onder meer om racistische en antisemitische uitspraken en betrokkenheid bij organisaties als de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU.

Weglopen

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden vertelt dat leden van de NVU onder leiding van Thierry Baudet niet welkom waren bij de FVD. "In 2017 was nog een NVU-lid uit de partij gezet", aldus Van Beurden. "Maar onder leiding van Lidewij de Vos is NVU wel welkom en staan er voor het eerst Geuzenbond-activisten op de kandidatenlijst."

De Vos laat aan Hart van Nederland weten niet op individuele gevallen te willen ingaan. "Het gaat om een heel select aantal mensen. We gaan niet iedere scheet die iemand in z'n verleden heeft gelaten nog een keer door de mangel halen. Het is oude koeien uit de sloot halen. Nederlanders vragen om de inhoud, ik heb nog geen inhoudelijke vraag van uw kant gehoord", zegt de partijleider.