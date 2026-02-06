'FVD geboycot in drie gemeenten na ophef over extreemrechts verleden'

In Den Haag, Nijmegen en Rotterdam zeggen politieke partijen dat ze Forum voor Democratie (FVD) willen boycotten. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven niet met de partij te willen samenwerken, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is ophef over FVD-kandidaten die in het verleden betrokken waren bij extreemrechtse organisaties of zich racistisch en antisemitisch uitlieten.

De krant schreef eerder deze week dat op lokale FVD-lijsten mensen staan die actief waren bij groepen als de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU. Dat zorgt nu voor politieke onrust in meerdere gemeenten.

Extreemrechts

In Den Haag gaat het om Timon Busscher, nummer drie op de kandidatenlijst. Hij kwam eerder in opspraak door berichten in besloten JFVD-appgroepen uit 2020. Daarin noemde hij de extreemrechtse terroristen Brenton Tarrant en Anders Breivik een "goddelijke duo". Tarrant pleegde in 2019 aanslagen op twee moskeeën in Christchurch. Daarbij vielen 51 doden. Breivik liet in 2011 een autobom ontploffen in Oslo en schoot op het eiland Utøya meerdere jongeren dood, met 77 doden tot gevolg.

In Nijmegen was kandidaat Daan Meershoek jarenlang actief bij de Geuzenbond, een organisatie die door inlichtingendiensten als extreemrechts wordt gezien. Meershoek zegt geen lid meer te zijn, maar neemt geen afstand van de groep, schrijft de Gelderlander. In Rotterdam hebben vrijwel alle grote partijen laten weten FVD uit te sluiten. Het gaat daar om twee kandidaten met een verleden bij de Geuzenbond.

In Nieuwegein ligt FVD ook onder vuur. RTV Utrecht schreef deze week dat Frank Folkerts, de nummer twee op de lijst, eerder verbonden was aan de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een partij die nazigedachtegoed voortzet. De beëdiging van Folkerts als commissielid in de Provinciale Staten is nu uitgesteld vanwege de ophef over zijn verleden, aldus de omroep.

De Vos zwijgt

In 2013 pleitte de NVU in haar partijprogramma voor een 'anti-zionistisch' buitenlandbeleid. In het partijblad Wij Nederland ging de partij nog iets verder. De redactie noemde de Duitse bezetting van 1940-1945 "een ideologische bevrijding".

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden vertelt dat leden van de NVU onder leiding van Thierry Baudet niet welkom waren bij de FVD. "In 2017 was nog een NVU-lid uit de partij gezet", aldus Van Beurden. "Maar onder leiding van Lidewij de Vos is NVU wel welkom en staan er voor het eerst Geuzenbond-activisten op de kandidatenlijst."

De Vos laat aan Hart van Nederland weten niet op individuele gevallen te willen ingaan. "Het gaat om een heel select aantal mensen. We gaan niet iedere scheet die iemand in z'n verleden heeft gelaten nog een keer door de mangel halen. Het is oude koeien uit de sloot halen. Nederlanders vragen om de inhoud", zegt de partijleider. In bovenstaande video zie je dat De Vos wegloopt uit het interview.