OM eist opnieuw werkstraf tegen FVD’er Van Meijeren

Rechtszaak

Vandaag, 16:03

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie kan mogelijk opnieuw een werkstraf van tweehonderd uur krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft die straf geëist in het hoger beroep, dat woensdag voor de rechter kwam. In juni vorig jaar werd het Kamerlid al veroordeeld tot dezelfde werkstraf wegens opruiing.

Volgens het OM vond die opruiing plaats op twee momenten. In juli 2022 zou Van Meijeren tijdens een boerenbijeenkomst hebben opgeroepen tot geweld tegen de overheid, voor het geval boerenbedrijven onteigend zouden worden. Het tweede moment was een interview in november 2022, waarin hij zou hebben gezegd dat mensen op een vreedzame manier naar het parlement moeten komen en pas weg moeten gaan als de regering is vertrokken.

Niet gehoord

Het OM is van mening dat Van Meijeren met zijn uitspraken een grens heeft overschreden. Daarom werd hij in juni 2024 veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur. De politicus ging daartegen in hoger beroep. Tijdens de zitting stelde hij dat ‘het strafrecht geen instrument is om debat af te bakenen’ en dat hij ‘hier niet hoort te staan’. De strafzaak gaat donderdag verder.

Door ANP

