FVD opnieuw buitenspel: partij nu ook in Amsterdam geboycot

De meerderheid van de politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad sluiten de samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) uit. Dit doen ze in navolging van vier andere steden. In de raad van de hoofdstad zitten dertien partijen; elf ervan roepen in een gezamenlijke verklaring op FVD niet te normaliseren.

Eerder werd de radicaal-rechtse partij in Den Haag, Nijmegen en Rotterdam al door een raadsmeerderheid geboycot, zo meldde De Volkskrant donderdag. D66 Leiden sluit de partij uit en vraagt de andere lokale partijen hetzelfde te doen.

Op FVD-kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan kandidaten die actief waren bij extreemrechtse organisaties als de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU, onderzocht De Volkskrant. Lijsttrekker Lidewij de Vos werd eerder hierover ondervraagd door politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden, zo is te zien in de video hierboven.

Grenzen stellen

"Wanneer een partij structureel ruimte biedt aan rechts-extremisme en haatdragende en antidemocratische ideologieën, achten wij het noodzakelijk om daar gezamenlijk en zichtbaar grenzen aan te stellen", aldus de Amsterdamse partijen, op JA21 na, in de verklaring.

In Leiden doet FVD voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en daar sluit D66 samenwerking "bij voorbaat uit", liet lijsttrekker Wietske Veltman al weten. "Leiden kent een sterke bestuurscultuur van samenwerking en verbinding. Die cultuur is geen vrijblijvende afspraak, maar gebaseerd op respect voor de democratische rechtsstaat. Die grens bereiken we bij partijen die landelijk structureel polariseren en antidemocratisch handelen."