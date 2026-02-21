Jetten voltooit formatie, maandag beëdigd als minister-president

Rob Jetten heeft zijn taak als formateur volbracht. Zaterdag heeft de D66-voorman zijn eindverslag overhandigd aan Thom van Campen, de voorzitter van de Tweede Kamer. Na dit weekend wordt Jetten met zijn kabinet beëdigd.

D66, VVD en CDA sloten een aantal weken geleden een coalitieakkoord. De partijen hebben de portefeuilles verdeeld en ministers en staatssecretarissen aangewezen. De bewindspersonen zullen aan de slag moeten omdat het kabinet rust op een minderheidscoalitie. Voor ieder wetsvoorstel of -wijziging moet het kabinet op zoek naar voldoende steun in zowel de Eerste als Tweede Kamer.

De nieuwe bewindspersonen kwamen zaterdagochtend bijeen voor de oprichtingsvergadering van het kabinet-Jetten. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling. Maandag staan de aanstaande premier, ministers en staatssecretarissen samen met de koning op het bordes van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.