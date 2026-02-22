Rob Jetten maandag beëdigd als minister-president: zo ziet zijn dag eruit

De ministers en staatssecretarissen van kabinet-Jetten worden maandag ten overstaan van koning Willem-Alexander beëdigd. Vanaf dat moment is het nieuwe kabinet een feit en kunnen zij aan de slag. Een belangrijk moment voor iedereen, maar vooral voor Rob Jetten. Hij mag zich dan minister-president noemen. Maar hoe ziet zijn dag er precies uit?

Maandagochtend worden aanstaand minister-president Jetten, de ministers en de staatssecretarissen verwacht op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Daar worden zij door koning Willem-Alexander officieel aangesteld.

Zaterdag heeft Jetten zijn eindverslag overhandigd aan Thom van Campen, de voorzitter van de Tweede Kamer. De beelden daarvan zie je op bovenstaande video.

Jetten eerst

In de Oranjezaal beëdigt de koning eerst Jetten als minister-president. Vanaf dit moment is Rob Jetten de nieuwe president van ons land. Vervolgens stelt hij de ministers en staatssecretarissen voor aan de koning, waarna ook zij worden beëdigd.

Tijdens de beëdiging leggen de bewindspersonen de eed of belofte af op de Grondwet en verklaren zij de plichten van hun ambt te zullen vervullen. Tijdens de beëdiging wordt de eed ("Zo waarlijk helpe mij God almachtig") of de belofte ("Dat verklaar en beloof ik") uitgesproken. Bij het afleggen van de eed dienen de wijs- en middelvinger van de rechterhand te worden opgeheven.

Bordesfoto

Nadat iedereen is beëdigd, vindt de bordesfoto plaats. Op de trappen van Paleis Huis ten Bosch presenteert de nieuwe regering zich. De regering bestaat uit de koning en de ministers inclusief de minister-president. Staatssecretarissen staan niet op het bordes. Zij zijn wel lid van het kabinet, maar niet van de regering.

Op de foto staat de koning in het midden, rechts van hem staat premier Jetten.

Sleutel torentje

Na de fotosessie zal premier Jetten de sleutel van het Torentje, de werkplek van de minister-president, in handen ontvangen van inmiddels oud-premier Schoof. Het overwegen van de sleutel is de laatste taak die Dick Schoof in zijn rol als inmiddels voormalig premier vervult.

Zo zag de sleuteloverhandiging er in 2024 uit, toen oud-premier Mark Rutte het stokje overgaf aan Schoof:

Eerste ministerraad

Nadat Jetten zich daar heeft geïnstalleerd, is het 's middags tijd voor de ministerraad. Het is de eerste keer dat de nieuwe ministersploeg bij elkaar komt. De ministerraad is vanaf dit moment wekelijks op vrijdag. Tijdens de ministerraad wordt er vergaderd en worden er door de ministers besluiten genomen over het beleid van de regering.