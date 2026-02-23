Volg Hart van Nederland
Mona Keijzer stapt uit BBB na vertrouwensbreuk binnen partij

Vandaag, 18:53 - Update: 43 minuten geleden

Mona Keijzer, Tweede Kamerlid en tot maandag vicepremier namens haar partij, stapt uit de BBB. Dat schrijft De Telegraaf. Volgens Keijzer is er sprake van een "grote vertrouwensbreuk", omdat Henk Vermeer is benoemd tot nieuwe fractievoorzitter, terwijl volgens eerdere afspraken zij die rol zou krijgen.

Volgens Keijzer was afgesproken dat zij partijleider Caroline van der Plas zou opvolgen. In plaats daarvan werd medeoprichter Henk Vermeer benoemd tot nieuwe leider. "Bij mij is afspraak, afspraak. Maar ik merkte de afgelopen weken dat bij de BBB het tegenovergestelde gold. Het begon te schuiven", zegt de 57-jarige in de krant.

Afspraken

Keijzer stelt dat de afspraak over haar opvolging al een dag na de verkiezingen van afgelopen oktober is gemaakt. Rond het aantreden van het nieuwe kabinet zou zij partijleider worden. Toen Van der Plas vrijdag bekendmaakte een stap terug te doen als partij- en fractieleider, ging het anders. Vermeer kreeg het leiderschap.

Van der Plas liet weten dat zij al afgelopen zomer had besloten geen lijsttrekker meer te willen zijn. Na haar aankondiging begon het te rommelen binnen de partij. Afgelopen vrijdag peilde Hart van Nederland onder BBB-stemmers dat een meerderheid liever Keijzer als opvolger van Van der Plas zag.

Keijzer blijft in Kamer

Keijzer was eerder lid van het CDA. Voor die partij was zij van oktober 2017 tot september 2021 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in kabinet-Rutte III. Ze werd uit het kabinet gezet nadat ze zich keerde tegen het coronabeleid. Twee jaar later sloot ze zich aan bij de BBB. Daarna werd ze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Schoof.

Keijzer gaat verder als zelfstandig Tweede Kamerlid en blijft actief in politiek Den Haag.

