BBB-stemmers willen Mona Keijzer als leider, niet Vermeer

Een meerderheid van de BBB-stemmers had liever Mona Keijzer als nieuwe partijleider gezien dan Henk Vermeer. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. 51 procent van zowel huidige als voormalige BBB-stemmers vindt dat Keijzer het stokje had moeten overnemen. Slechts 17 procent noemt Vermeer de juiste keuze op dit moment.

Daarmee begint de nieuwe fase van BBB niet met een breed gedragen keuze onder de eigen achterban. Een kleine groep had liever Femke Wiersma gezien, maar die optie blijft beperkt tot 3 procent. Bijna een derde heeft geen mening.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Volgens De Telegraaf zou de keuze voor Vermeer niet unaniem gedragen zijn binnen de partij. Dat kan ook gevolgen gaan hebben voor de toekomst van de partij. De partij kende in 2023 het voorlopige hoogtepunt bij de grote overwinning tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, maar sindsdien is de BBB flink gezakt. Momenteel heeft de partij nog maar vier mensen over in de Tweede Kamer.

Bekijk hier hoe Henk Vermeer reageert op het nieuws over de onvrede in zijn partij:

1:27 Henk Vermeer spreekt over opvolging en Mona Keijzer

Onder alle Nederlanders denkt 36 procent dat de leiderschapswissel het begin van het einde voor BBB kan betekenen, en 37 procent verwacht dat de partij hierdoor niet zal stijgen of zakken. Slechts 7 procent denkt dat BBB met Vermeer de weg omhoog weer zal vinden. Onder BBB-stemmers is het enthousiasme ook beperkt. Slechts 10 procent verwacht dat de partij nu weer de weg omhoog zal kunnen vinden, maar bijna drie keer zoveel (29 procent) verwacht verdere neergang onder Vermeer. 43 procent denkt dat de partij er positief noch negatief effect van zal ondervinden.

Terugblik op Caroline van der Plas

Met het vertrek van Caroline van der Plas als leider komt er een einde aan een periode van zeven jaar waarin de BoerBurgerBeweging sterk leunde op één herkenbaar gezicht. De vraag is nu of de partij zonder Van der Plas aan het roer opnieuw een duidelijke koers en brede steun weet te vinden. Nederlanders geven haar gemiddeld een 6,4 voor haar leiderschap van de partij over de afgelopen jaren. Mensen die in 2023 of 2025 BBB stemden geven haar zelfs een 7,6.

Gevraagd naar wat mensen het belangrijkste vinden dat zij bereikt heeft als politiek leider van de BBB is het meest genoemde antwoord, door 42 procent, hoe zij de stem van boeren en het platteland op de kaart heeft gezet. Ook hoe zij een nuchtere, toegankelijke stijl van politiek in Den Haag heeft gebracht wordt vaak genoemd, aldus 39 procent. Door 36 procent wordt ze gewaardeerd voor hoe zij BBB in korte tijd groot heeft gemaakt.

Het politieke thema waarmee de partij fors wist te scoren, het stikstofbeleid, wordt relatief minder vaak genoemd; slechts 9 procent roemt haar om de invloed die ze op dat dossier had.