Henk Vermeer reageert op nieuwe rol bij BBB en situatie rond Mona Keijzer

Binnen de BBB lijkt discussie te zijn ontstaan over de opvolging van Caroline van der Plas. Vrijdag liet zij weten te stoppen als partijleider. Volgens De Telegraaf leefde binnen de partij het idee dat Mona Keijzer het leiderschap zou kunnen overnemen, maar het bestuur schoof uiteindelijk mede-oprichter Henk Vermeer naar voren. Het nieuws kwam eerder dan gepland en zorgde volgens de krant voor spanning binnen de fractie.

In de video hierboven reageert Henk Vermeer op zijn nieuwe functie en op de situatie die binnen de partij is ontstaan.