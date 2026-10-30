Kabinet wil roken verbieden bij speeltuinen en kinderboerderijen

Roken bij speeltuinen en kinderboerderijen moet in heel Nederland verboden worden. Dat wil het kabinet, maakte zorgminister Sophie Hermans vrijdag bekend. Volgens de VVD-minister moet duidelijk worden op welke plekken roken wel en niet normaal is. Vooral kinderen moeten worden beschermd tegen de blootstelling aan rook.

Op schoolpleinen geldt al een rookverbod. Het kabinet wil dat nu uitbreiden naar speelplaatsen en kinderboerderijen. Volgens Hermans is de afgelopen tijd onderzocht op welke andere plekken een rookverbod kan worden ingevoerd.

'Niet normaal om te roken'

"Op plekken waar kinderen komen, spelen en buiten bezig zijn, is het niet normaal om in aanraking te komen met roken. Onze focus ligt bij kinderen gezond laten opgroeien", aldus Hermans.

Veel kinderboerderijen hebben volgens de minister al een eigen rookverbod, maar het kabinet wil dit nu landelijk regelen. "Wij vinden het niet normaal dat bij speeltuinen en kinderboerderijen wordt gerookt."

Met het verbod wil het kabinet volgens Hermans 'een norm stellen' over waar roken wel en niet thuishoort.