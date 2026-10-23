Van harde muziek tot zweetgeur: dit zijn de grootste ergernissen in het ov

Luid videobellen in de trein of TikTok-filmpjes afspelen zonder koptelefoon: het is voor veel Nederlanders een grote ergernis in het openbaar vervoer. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 60 procent van de OV-gebruikers zich stoort aan harde telefoon- en videogesprekken. Een kleine meerderheid (51 procent) vindt zelfs dat reizigers een boete moeten kunnen krijgen als ze harde muziek of filmpjes afspelen zonder koptelefoon.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

In Engeland kunnen reizigers sinds deze week een boete krijgen voor geluidsoverlast in het openbaar vervoer. Ook in Nederland is de irritatie groot. Naast luid bellen ergeren OV-gebruikers zich vooral aan agressief of asociaal gedrag (58 procent) en het hardop afspelen van muziek of filmpjes (56 procent). Ook achtergelaten etensresten (50 procent) en reizigers die instappen voordat anderen zijn uitgestapt (47 procent) zorgen voor ergernis.

Top 15 ergernissen in het openbaar vervoer 1. Luide telefoon- of videogesprekken: 60% 2. Agressief of asociaal gedrag, zoals schelden en duwen: 58% 3. Harde muziek of filmpjes zonder koptelefoon: 56% 4. Etensresten, drinken of kauwgom achterlaten: 50% 5. Instappen voordat anderen zijn uitgestapt: 47% 6. Niet opstaan voor mensen die een zitplaats nodig hebben: 44% 7. Schoenen op de stoel leggen: 44% 8. Zweetlucht, alcoholgeur of sterk ruikend eten: 42% 9. Andere reizigers lastigvallen of ongewenst aanraken: 41% 10. Roken of vapen: 37% 11. Voordringen bij het instappen of gaan zitten: 35% 12. Zwartrijden: 34% 13. Onnodig veel ruimte innemen: 33% 14. Luid praten met andere reizigers: 31% 15. Een tas op een lege stoel laten staan: 29%

Het idee om net als in Engeland boetes uit te delen voor harde muziek of filmpjes kan op steun rekenen van 51 procent van de ondervraagden. Toch is niet iedereen overtuigd: 45 procent ziet niets in zo'n maatregel en 4 procent heeft geen mening. In Engeland kunnen reizigers voor dit soort overlast een boete van ongeveer 120 euro krijgen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland Panel Wat moet er veranderen in Nederland? Waar maak jij je zorgen over? En wat gaat juist wél goed? In het Hart van Nederland Panel vragen we duizenden Nederlanders naar wat zij vinden van het nieuws van vandaag. Meld je aan en praat mee. Meld je aan

'Geluidsoverlast zorgt voor stress'

Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder begrijpt de frustratie. "Geluidsoverlast wekt echt heel veel irritatie op in het ov. Je kunt hier dag in dag uit stress van krijgen", vertelt hij aan Hart van Nederland. Volgens hem wordt het probleem versterkt doordat sommige mensen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en de overlast daardoor moeilijk kunnen vermijden.

Toch vindt Roelofsen een boete te ver gaan. Hij ziet meer in een campagne om reizigers bewust te maken van hun gedrag. "Een boete vind ik dan weer wat buiten proporties. Liever een campagne, 'mag het wat zachter' of zo. Dan kun je altijd daarna nog kijken naar boetes." Ook adviseert hij reizigers om waar mogelijk zelf een rustige plek op te zoeken, in plaats van anderen direct aan te spreken.