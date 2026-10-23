OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Van harde muziek tot zweetgeur: dit zijn de grootste ergernissen in het ov

Panel

Vandaag, 20:44

Link gekopieerd

Luid videobellen in de trein of TikTok-filmpjes afspelen zonder koptelefoon: het is voor veel Nederlanders een grote ergernis in het openbaar vervoer. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 60 procent van de OV-gebruikers zich stoort aan harde telefoon- en videogesprekken. Een kleine meerderheid (51 procent) vindt zelfs dat reizigers een boete moeten kunnen krijgen als ze harde muziek of filmpjes afspelen zonder koptelefoon.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

In Engeland kunnen reizigers sinds deze week een boete krijgen voor geluidsoverlast in het openbaar vervoer. Ook in Nederland is de irritatie groot. Naast luid bellen ergeren OV-gebruikers zich vooral aan agressief of asociaal gedrag (58 procent) en het hardop afspelen van muziek of filmpjes (56 procent). Ook achtergelaten etensresten (50 procent) en reizigers die instappen voordat anderen zijn uitgestapt (47 procent) zorgen voor ergernis.

Top 15 ergernissen in het openbaar vervoer

1. Luide telefoon- of videogesprekken: 60%

2. Agressief of asociaal gedrag, zoals schelden en duwen: 58%

3. Harde muziek of filmpjes zonder koptelefoon: 56%

4. Etensresten, drinken of kauwgom achterlaten: 50%

5. Instappen voordat anderen zijn uitgestapt: 47%

6. Niet opstaan voor mensen die een zitplaats nodig hebben: 44%

7. Schoenen op de stoel leggen: 44%

8. Zweetlucht, alcoholgeur of sterk ruikend eten: 42%

9. Andere reizigers lastigvallen of ongewenst aanraken: 41%

10. Roken of vapen: 37%

11. Voordringen bij het instappen of gaan zitten: 35%

12. Zwartrijden: 34%

13. Onnodig veel ruimte innemen: 33%

14. Luid praten met andere reizigers: 31%

15. Een tas op een lege stoel laten staan: 29%

Het idee om net als in Engeland boetes uit te delen voor harde muziek of filmpjes kan op steun rekenen van 51 procent van de ondervraagden. Toch is niet iedereen overtuigd: 45 procent ziet niets in zo'n maatregel en 4 procent heeft geen mening. In Engeland kunnen reizigers voor dit soort overlast een boete van ongeveer 120 euro krijgen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland Panel

Wat moet er veranderen in Nederland? Waar maak jij je zorgen over? En wat gaat juist wél goed? In het Hart van Nederland Panel vragen we duizenden Nederlanders naar wat zij vinden van het nieuws van vandaag. Meld je aan en praat mee.

Meld je aan

'Geluidsoverlast zorgt voor stress'

Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder begrijpt de frustratie. "Geluidsoverlast wekt echt heel veel irritatie op in het ov. Je kunt hier dag in dag uit stress van krijgen", vertelt hij aan Hart van Nederland. Volgens hem wordt het probleem versterkt doordat sommige mensen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en de overlast daardoor moeilijk kunnen vermijden.

Toch vindt Roelofsen een boete te ver gaan. Hij ziet meer in een campagne om reizigers bewust te maken van hun gedrag. "Een boete vind ik dan weer wat buiten proporties. Liever een campagne, 'mag het wat zachter' of zo. Dan kun je altijd daarna nog kijken naar boetes." Ook adviseert hij reizigers om waar mogelijk zelf een rustige plek op te zoeken, in plaats van anderen direct aan te spreken.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

2027 wordt het jaar dat de OV-chipkaart verdwijnt, dit komt er voor terug
Geld
2027 wordt het jaar dat de OV-chipkaart verdwijnt, dit komt er voor terug
Nieuwe regels bij NS: geen tas op stoel en minder geld terug bij staking
Reizen
Nieuwe regels bij NS: geen tas op stoel en minder geld terug bij staking
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.