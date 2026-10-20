2027 wordt het jaar dat de OV-chipkaart verdwijnt, dit komt er voor terug

Miljoenen reizigers moeten in 2027 afscheid nemen van hun OV-chipkaart. De vertrouwde kaart verdwijnt en maakt plaats voor OVpay, het nieuwe systeem om in en uit te checken in het openbaar vervoer. Reizigers kunnen straks gebruikmaken van hun betaalpas, mobiele telefoon of de nieuwe OV-pas.

Voor reizigers met een NS-abonnement of studentenreisproduct betekent de verandering dat zij overstappen op de nieuwe OV-pas. Andere reizigers kunnen zelf kiezen hoe zij voortaan willen in- en uitchecken. Dat kan met een betaalpas, een OV-pas of een combinatie van beide.

Wie slechts af en toe met het openbaar vervoer reist, kan eenvoudig met een betaalpas in- en uitchecken. Voor mensen die liever op saldo reizen, kan de nieuwe OV-pas een betere keuze zijn.

Hulp bij overstappen

Om reizigers te helpen bij de overstap, is een speciale Overstaphulp beschikbaar. Hiermee kan je als reiziger kijken wat beter werkt.

Het jaar 2027 staat daarmee volledig in het teken van de overgang naar OVpay. Reizigers krijgen de tijd om hun overstap te regelen, zodat zij klaar zijn voor het moment waarop de OV-chipkaart definitief niet meer gebruikt kan worden.