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NS verhoogt prijzen treintickets in 2027 met bijna 5 procent

NS verhoogt prijzen treintickets in 2027 met bijna 5 procent

Reizen

Vandaag, 11:25

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In 2027 stijgen de prijzen van treintickets en treinabonnementen van de NS gemiddeld met 4,7 procent, laat de vervoerder dinsdag weten. Dat betekent dat de prijzen voor reizen met de trein harder stijgen dan de inflatie.

Daarmee stijgen de prijzen iets minder hard dan in de twee voorgaande jaren. In 2025 stegen de prijzen met 6,2 procent en in 2026 met 6,5 procent.

Verklaring NS-topman

Daan Schut, de bestuurder van de NS die verantwoordelijk is voor de tarieven, laat het volgende weten over de aankomende prijsstijgingen: "We willen dat iedereen voor de trein kan blijven kiezen en reizen in Nederland betaalbaar blijft. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit treinkaartjes nodig om nieuwe comfortabele treinen aan te schaffen, de gestegen kosten te betalen en te blijven investeren in goede voorzieningen."

Schut beseft dat de prijsstijgingen gevolgen hebben voor de portemonnee van de reiziger. Om reizigers tegemoet te komen, biedt de NS flinke kortingen aan op tickets voor reizen buiten de spits. De maximale korting op deze tickets wordt verhoogd van 60 naar 80 procent.

Ook HSL en OV-fiets worden duurder, kinderen blijven gratis reizen

De toeslag voor treinen op het HSL-traject wordt iets duurder: van 3,20 naar 3,40 euro. Daarnaast gaat de prijs voor het huren van een OV-fiets iets omhoog, van 4,80 naar 4,95 euro.

Niet alle diensten worden duurder. Zo kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis blijven reizen met het Kids Vrij-abonnement en blijft een Railrunner-ticket 2,50 euro kosten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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