ProRail krijgt miljoenenboete na flinke reeks storingen op spoor

ProRail moet een boete van 2,75 miljoen euro betalen omdat er vorig jaar te veel ernstige storingen op het spoor waren. Dat schrijft staatssecretaris Annet Bertram van Openbaar Vervoer in een brief aan de Tweede Kamer. In 2025 telde ProRail 586 zogenoemde impactvolle storingen, flink meer dan de afgesproken grens van 520.

De spoorbeheerder meldde die cijfers eerder zelf al in het jaarverslag. Volgens het ministerie moet ProRail nu sneller werk maken van verbeteringen aan het spoor. Daarbij gaat het onder meer om versleten rails en zwakke plekken in de bovenleiding.

Ook regionale treinreizigers hadden vorig jaar vaker last van problemen. Toch ontsnapte ProRail daar aan een extra boete. De spoorbeheerder stelde dat verstoringen niet altijd door eigen fouten ontstonden, maar bijvoorbeeld ook door vertragingen vanuit het buitenland.

Positiever over NS

Over de prestaties van NS is staatssecretaris Bertram een stuk positiever. Volgens haar reden treinen op tijd en zaten ze minder vaak overvol. Wel blijven er klachten op drukke routes, zoals tussen Nijmegen en Rotterdam via Schiphol en Leiden. Daar hebben reizigers nog geregeld moeite om een zitplaats te vinden.

De grootste problemen op het spoor ontstonden vorig jaar eind oktober bij het Gelderse Meteren. Daar kwam een vrachtwagen vast te staan tussen de spoorbomen en werd geraakt door een trein. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch lag daardoor zwaar ontregeld en het herstel duurde ruim een week. Ook de NS-stakingen in juni zorgden voor veel vertragingen op het spoor.